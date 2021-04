Cingolani: infrastrutture ricarica? ci vuole un decennio

“Sono favorevole all’abbattimento delle emissioni per il trasporto privato, ma bisogna capire nell’intero ciclo di vita, da quando vado a scavare il litio a quando faccio l’automobile, quanta Co2 ho consumato perché spesso l’auto elettrica è un po’ meno verde di quello che si possa pensare”. Lo ha detto il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo alla trasmissione Piazzapulita, di Corrado Formigoni, in onda ieri su La7. A proposito, invece, delle infrastrutture di ricarica, il ministro ha commentato: “Bisogna fare un’infrastruttura di ricarica complessa che funzioni prevalentemente con energia rinnovabile e quindi bisogna disporre di una rete intelligente, capace di gestire i flussi di corrente. Bisogna rinforzare e rendere smart la rete, aumentare i punti di ricarica e nello stesso tempo fare in modi che l’automobile elettrifica non costi un salasso al cittadino. Per fare questo credo che ci vorrà almeno un decennio” (RMMedia)