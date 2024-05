Citroën, ad aprile segna un +4,5% sul mercato Italia

Citroën ha confermato la sua posizione di forza nel mercato automobilistico italiano, con un aumento del market share che a aprile ha raggiunto il 4,5%, superando il 4,3% per il terzo mese consecutivo.

Secondo le analisi di Dataforce, questa tendenza sottolinea la solidità e la coerenza delle prestazioni di Citroën nel contesto nazionale.

La Citroën C3 continua a essere uno dei pilastri del successo del brand, posizionandosi come seconda auto più venduta nel suo segmento con una quota del 12,5%. La C3 non solo ha mantenuto la sua popolarità ma ha anche visto un incremento di circa 2 punti percentuali rispetto all'anno precedente. In vista del lancio delle nuove Citroën ë-C3 e Citroën C3, la versione attuale continua a dominare il mercato, collocandosi al terzo posto assoluto con una market share del 2,52%. Nel mercato dei veicoli commerciali leggeri (LCV), la C3 si distingue ulteriormente come il veicolo commerciale più venduto, con una quota del 51%.

Citroën ha registrato un notevole incremento nel settore delle auto elettriche, dove la market share tra i privati ha raggiunto il 4,5%, con un aumento di 3,75 punti percentuali rispetto ad aprile 2023. La Citroën e-C4 ed e-C4 X hanno guidato questo successo, dominando il loro segmento con una quota del 30,6%, grazie a un aumento del 26,6% rispetto all'anno precedente. Gli incentivi Easy Citroën hanno giocato un ruolo cruciale in questo risultato, facilitando la transizione verso soluzioni di mobilità sostenibili.

La Citroën AMI si conferma regina indiscussa nel segmento delle minicar elettriche, con una quota del 38%. Questo modello mantiene la sua leadership anche nel confronto con veicoli di altre alimentazioni, attestandosi con una quota complessiva del 26%.

L'impegno di Citroën verso la sostenibilità è evidente non solo nell'espansione della sua offerta di veicoli elettrici, ma anche nell'adeguamento delle sue strategie di marketing e finanziarie. I clienti italiani hanno chiaramente espresso il loro apprezzamento per le iniziative di Citroën, portando a una crescita consistente e sostenuta del brand nel mercato automobilistico nazionale.