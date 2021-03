Citroen C3, 12 sistemi per garantire la massima sicurezza

Studiata per rendere ogni viaggio un’esperienza piacevole, Nuova Citroën C3 offre benessere a bordo grazie al comfort delle sue sospensioni, alla cura dedicata all’isolamento acustico e ai sedili Advanced Comfort, un’innovazione 100% Citroën in grado di offrire morbidezza e sostegno per una corretta postura, soprattutto nei lunghi trasferimenti.

Tra gli elementi che contribuiscono a raggiungere il comfort in auto vi sono anche i sistemi automatici di assistenza alla guida che consentono di aiutare il conducente in ogni circostanza offrendo la massima sicurezza, anche nei lunghi viaggi sulle strade a scorrimento veloce dove, il frequente alternarsi dei limiti di velocità vede protagonista il sistema di RICONOSCIMENTO DEI LIMITI DI VELOCITÀ. Questo sistema riconosce i cartelli stradali con i limiti di velocità, fornendo tempestivamente l’informazione al conducente. Vengono anche rilevati i segnali stradali di avviso del termine limite di velocità, favorendo la consapevolezza del limite in vigore.

Attivo a qualsiasi velocità, l’informazione relativa al valore della velocità rilevata dal sistema può essere facilmente usata come impostazione per il REGOLATORE/LIMITATORE DI VELOCITÀ. Con questa funzione, diventa facile evitare spiacevoli sanzioni, per non avere seguito alla lettera l’avvicendarsi dei limiti sulle strade statali.

In ausilio a queste indicazioni, diventa importante anche seguire la segnalazione di AVVISO DI SUPERAMENTO INVOLONTARIO DELLA LINEA DI CARREGGIATA. In questo caso, il sistema aiuta in presenza di un calo di attenzione o di semplice disattenzione al volante. Efficace a velocità superiori a 60 km/h, se la vettura supera la linea bianca senza che sia stato attivato l’indicatore di direzione, il sistema emette un allarme. Il conducente viene avvisato del superamento della linea di carreggiata con segnali sonori e con un allarme visivo.

Nel caso ci si accinga ad effettuare un sorpasso, anche i lati della vettura sono sotto controllo, grazie al SISTEMA DI SORVEGLIANZA ANGOLO MORTO. L’accensione di una spia luminosa nei retrovisori informa della presenza di un veicolo negli insidiosi angoli morti. Funziona secondo lo stesso principio dei sensori di retromarcia, e fornisce un contributo inaspettato a quella sicurezza che circonda la vettura.

Nelle lunghe percorrenze, soprattutto dopo parecchi chilometri percorsi senza dover frenare o cambiare direzione, è fondamentale che l’attenzione del conducente debba sempre essere tenuta sotto controllo. Lo dimostra il sistema DRIVER ATTENTION ALERT, che valuta lo stato di vigilanza del guidatore attraverso le deviazioni dalla traiettoria rispetto alle linee di carreggiata. La funzionalità si rivela particolarmente efficace sulle strade a scorrimento veloce, con velocità superiori a 65 km/h.

Dopo tante ore al volante, potrebbe essere il caso di fare una sosta per riposarsi qualche minuto, giusto il tempo per un caffè, come suggerisce il sistema COFFEE BREAK ALERT. Il conducente viene avvisato che è ora di fare una pausa, dopo due ore di guida consecutive a oltre 65 km/h.

In aiuto a prevenire la stanchezza nella guida serale, interviene anche la COMMUTAZIONE AUTOMATICA DEGLI ABBAGLIANTI. Abbaglianti ed anabbaglianti sono commutati automaticamente in funzione del traffico, quando viene rilevato il sopraggiungere di una vettura.