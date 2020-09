Citroen C3 Aircross arriva la versione speciale Rip Curl

Citroën C3 Aircross si distingue nel segmento dei SUV compatti grazie al suo stile unico e personalizzabile, l’abitabilità di riferimento, la modularità senza paragoni, 12 sistemi di assistenza alla guida e 4 tecnologie di connettività che facilitano la vita a bordo. Per la sua versatilità, SUV C3 Aircross è un modello che conquista sia giovani famiglie sia clienti di ogni età che trovano in lui un partner ideale per una vita attiva. Ambasciatore del programma Citroën Advanced Comfort®, SUV C3 Aircross risponde alle tendenze degli stili di vita contemporanei, invita al benessere a bordo e a un’esperienza di guida inedita.

Per rafforzare la sua personalità forte, dall’elevato potenziale di personalizzazione, e per fornire la risposta più adatta alle esigenze di ognuno, SUV Citroën C3 Aircross amplia la sua offerta in termini di stile ed equipaggiamenti.

In aggiunta alle 3 versioni, Live, Feel e Shine e alla serie speciale C-Series a, la nuova gamma si arricchisce ora con:

il nuovo allestimento top di gamma Shine Pack, che offre di serie numerosi contenuti al servizio del comfort e della sicurezza, in grado di rispondere perfettamente alle aspettative dei Clienti.

la serie speciale Rip Curl, per uno stile distintivo e dinamico, dalla personalità unica e un ricco equipaggiamento di serie.

UNA RICCA GAMMA, ARTICOLATA PER LE ESIGENZE DI OGNUNO

Le novità introdotte nella gamma di SUV C3 Aircross da settembre includono:

Alla versione Live si aggiungono i fari Citroën LED diurni, il climatizzatore manuale, i comandi al volante, i copricerchi da 16’’ 3D, presa da 12 Volt posteriore, Citroën Connected Radio DAB con comandi al volante e 6 altoparlanti, Touch Pad 7’’ capacitivo.

L'allestimento Feel ora comprende in aggiunta: fari fendinebbia, sensori di parcheggio posteriori, alzacristalli anteriori e posteriori elettrici sequenziali, retrovisori ripiegabili elettricamente.

La versione Shine aggiunge il bracciolo lato guidatore al suo ricco equipaggiamento.

aggiunge il bracciolo lato guidatore al suo ricco equipaggiamento. Il nuovo allestimento Shine Pack rappresenta il top di gamma. Basato sulla versione Shine, aggiunge il tetto a contrasto con la carrozzeria nel colore Pearl Black, i Cerchi in lega diamantati 17”, sistema di apertura e accensione senza chiave (Keyless Access and Start), il Pack City Camera Plus (che include la telecamera di parcheggio posteriore Top Rear Vision e i sensori di parcheggio anteriori), il Sedile passeggero anteriore ripiegabile a tavolino, i sedili posteriori scorrevoli, il retrovisore elettrocromatico.

La nuova serie Speciale Rip Curl, per un concentrato di stile e di tecnologie.

LA SERIE SPECIALE RIP CURL, RICCA DI STILE E DI EQUIPAGGIAMENTI

La serie speciale Rip Curl rappresenta un incontro naturale per due Brand che sviluppano prodotti tecnologici e di design al servizio del benessere, del tempo libero e dell’evasione.

SUV Citroën C3 Aircross Rip Curl è una versione speciale che esprime uno stile di vita dinamico orientato all’avventura. Potenzia tutte quelle caratteristiche che rendono SUV C3 Aircross un vero SUV pronto per affrontare ogni esperienza di guida, come le ruote di grandi dimensioni, le protezioni, la distanza dal suolo maggiorata, la posizione di guida elevata. In termini di stile, la serie speciale Rip Curl offre un’identità unica e distintiva, a cui aggiunge una ricca dotazione di equipaggiamenti al servizio del comfort e della sicurezza.

Esternamente la versione Rip Curl prevede barre al tetto black, protezioni anteriori e posteriori e, in esclusiva su questa serie speciale, cerchi in lega 16’’ MATRIX Black e tetto Pearl Black, su tutti e quattro i colori della carrozzeria (Natural White, Pearl Black, Platinium Grey, Steel Grey). Un insieme abbinato agli inserti di colore ocra del Pack Color OCRA che si ritrovano sui profili dei proiettori, sui bordi esterni dei coprimozzo e sulle calotte dei retrovisori. Si aggiungono i vetri e il lunotto posteriori oscurati. La tinta ocra, intensa ed energizzante, ispirata alle dune di sabbia e al sole del mondo del surf, ravviva la silhouette e suggerisce la freschezza dell'oceano. Un'espressione rafforzata dalla personalizzazione specifica grazie al badge grafico Wave che richiama il movimento di un'onda sulle porte anteriori, associato al logo della Marca Rip Curl sul montante posteriore.

A bordo, la serie speciale offre un ambiente personalizzato, valorizzato da un tessuto tecnico specifico grigio Terpa. Lo stile dei sedili è caratterizzato da una decorazione grafica a righe orizzontali che amplificano il comfort a bordo. I sedili sono impreziositi da impunture bianche e nella parte superiore dello schienale da una fascia ocra che richiama i tocchi di colore degli esterni. Una tinta che si ritrova anche sui tappetini specifici decorati con il logo Rip Curl. Gli interni RIP CURL comprendono il cruscotto rivestito in TEP Corinthe / Origami, panca posteriore scorrevole 1/3 + 2/3 con bracciolo centrale e passaggio sci.

Basata sulla versione Shine, la versione Rip Curl offre un’esperienza a bordo serena e piacevole, grazie a numerosi equipaggiamenti che semplificano la vita a bordo di tutti i giorni, tra cui:

- Pack Auto che comprende climatizzatore automatico e tergicristallo anteriore automatico con sensore pioggia.

- Citroën Connect Nav DAB, il sistema di navigazione con mappe Europa.

- Funzione Mirror Screen compatibile con Android Auto e Apple Car PlayTM che permette di utilizzare i contenuti multimediali e le applicazioni compatibili del proprio smartphone in tutta sicurezza direttamente dal TouchPad 7’’.

- Citroën Connect Box con Pack SOS e assistenza inclusi.

- Active Safety Brake, il sistema di frenata d’emergenza che limita il rischio di collisione.

- Pack City che include alzacristalli anteriori e posteriori elettrici sequenziali, retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e i sensori di parcheggio posteriori per facilitare la vita nel quotidiano e le manovre in città.

In opzione, la serie speciale Rip Curl offre infine ulteriori equipaggiamenti tra cui il Grip Control con Hill Assist Descent, la predisposizione ruotino di scorta, il retrovisore elettrocromatico, il parabrezza riscaldato e il sedile anteriore ripiegabile a tavolino, a cui si aggiungono l’Head Up Display, la ricarica smartphone wireless e il Keyless Access & Start.

La serie speciale Rip Curl è disponibile su tutta la gamma motori di SUV C3 Aircross ed è ordinabile in Italia a partire da 23.150 euro.

Questa la gamma completa di SUV Citroën C3 Aircross in Italia (i prezzi sono comprensivi di IVA e messa su strada):