Citroën festeggia i 100 anni in Italia con una crescita record: Nuova C3 ed AMI protagoniste del 2024

Citroën sta celebrando nel 2024 il suo centenario in Italia, e lo fa con un successo di mercato che conferma il legame storico con il pubblico italiano.

I dati elaborati da Dataforce evidenziano una crescita significativa per il brand francese, che nei primi nove mesi dell’anno ha raggiunto una quota di mercato del 4%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2023. Un dato che rispecchia la strategia vincente di Citroën, caratterizzata da un’offerta competitiva e dall'introduzione di modelli che rispondono alle esigenze di un pubblico sempre più orientato verso la mobilità sostenibile e conveniente.

Rispetto ai primi tre trimestri del 2023, Citroën ha registrato una crescita di volumi dell'8,2%, un incremento che testimonia la fiducia dei consumatori italiani nel marchio e nei suoi nuovi prodotti. Questo successo è particolarmente evidente con il lancio della Nuova Citroën C3, un modello che sta riscuotendo grande consenso sia per la sua versione a benzina sia per quella 100% elettrica, la Ë-C3.

Nuova Citroën C3: ordini in crescita



Uno degli elementi trainanti di questa crescita è la quarta generazione della Citroën C3. Il nuovo modello, presentato ufficialmente nell’autunno 2024, ha già raccolto oltre 9.000 ordini, con un quarto di questi relativi alla versione completamente elettrica. La Ë-C3 rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mercato delle city car elettriche, grazie a un prezzo di listino competitivo, inferiore ai 24.000 euro, e a un pacchetto tecnologico completo.

Dotata di un motore elettrico da 113 CV e una batteria da 44 kWh, la Ë-C3 offre un’autonomia di 440 km in ciclo urbano, rendendola ideale per l’uso quotidiano. La tecnologia di ricarica rapida consente di raggiungere l’80% della carica in soli 26 minuti, un tempo che la rende particolarmente competitiva anche in termini di praticità.

La versione a benzina, anch'essa molto apprezzata, monta il motore PureTech da 100 CV, con un cambio manuale a 6 marce, offrendo un’esperienza di guida versatile e dinamica, mantenendo sempre gli alti standard di comfort che contraddistinguono Citroën.

Citroën AMI: la minicar elettrica regina del 2024



Citroën non si limita al successo della Nuova C3. Anche la Citroën AMI, la piccola minicar BEV del marchio, sta confermando il suo primato nel segmento delle minicar elettriche. Con una quota di mercato del 45,4% nel 2024, AMI si consolida come la soluzione di mobilità elettrica preferita dai giovani e dalle famiglie che cercano un mezzo pratico, economico e sostenibile per spostarsi nelle aree urbane.

Il 2024 rappresenta quindi un anno di svolta per Citroën, non solo per i risultati commerciali, ma anche per l'impatto che i suoi modelli stanno avendo nella transizione verso una mobilità più sostenibile e accessibile. Citroën continua a dimostrare di essere un brand che, dopo 100 anni, è ancora capace di innovare e guidare il cambiamento, mantenendo fede ai suoi valori di comfort, praticità e accessibilità.