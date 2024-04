Citroën Italia: in marzo segna un 4,4% di quota di mercato

Marzo segna un altro mese di successo per Citroën in Italia, con una quota di mercato che raggiunge il 4,4%,

confermando una tendenza al rialzo per il terzo mese consecutivo. Secondo gli ultimi dati forniti da Dataforce, questo risultato evidenzia la solida performance di Citroën sul territorio nazionale, rinforzata da una strategia di prodotto incentrata su innovazione e sostenibilità.

Il protagonista indiscusso di questa crescita è il modello Citroën C3, che si è guadagnato la terza posizione tra le vetture più vendute nel suo segmento con una quota del 12,8%, segnando un incremento dell'1,7% rispetto all'anno precedente. In attesa del lancio delle nuove versioni ë-C3 e C3, il modello attuale continua a riscuotere un notevole successo, posizionandosi al quarto posto nel mercato italiano con una quota del 2,54%, in crescita dello 0,31% rispetto al 2023.

L'interesse verso la mobilità elettrica è in costante aumento, con i modelli e-C4 ed e-C4 X che conquistano una posizione di rilievo nel loro segmento tra i privati, detenendo una quota di mercato del 20,61%, con un'impennata del 17% su base annua. A supporto di questo trend, gli incentivi Easy Citroën giocano un ruolo chiave, promuovendo l'adozione di veicoli elettrici tra i consumatori italiani.

La Citroën Ami, 100% elettrica, continua a dominare il segmento delle minicar elettriche con una quota del 61%, dimostrandosi leader indiscusso anche considerando tutte le tipologie di alimentazione, con una quota del 32%.

Questi risultati straordinari non si limitano al mese di marzo ma caratterizzano l'intero primo trimestre del 2024, consolidando il mercato italiano come il secondo più importante per Citroën a livello globale, dopo la Francia. Con una crescita della quota di mercato del 0,24% rispetto al 2023, Citroën si attesta al 4,56%, con una quota nel segmento privato del 4,78%.

Il successo di Citroën si riflette anche nelle performance dei singoli modelli: la C3 registra una crescita sia in termini di market share (+0,7 punti) sia di segment share (+3,76 punti), posizionandosi al secondo posto con una quota del 13,7%. Le varianti elettriche e-C4 ed e-C4 X accumulano una quota del 22,19% tra i privati, assicurandosi il secondo posto nel loro segmento.

L'impegno di Citroën verso un futuro sostenibile si traduce in un'offerta elettrica sempre più ampia e iniziative che rispecchiano un autentico impegno ambientale. La risposta dei clienti italiani conferma l'apprezzamento per le strategie del marchio, posizionando Citroën come leader nel settore auto verso una mobilità più verde e innovativa.