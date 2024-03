Citroën e l’Italia: 100 anni di storia e innovazione automobilistica

L'Alba di una nuova era: il fondatore visionario

Nel cuore della notte parigina del 1878, nasce André-Gustave Citroën. Cresciuto in una famiglia con un forte istinto commerciale, André avrebbe presto dimostrato di essere un innovatore nato, destinato a rivoluzionare l'industria automobilistica mondiale. La sua eccezionale carriera inizia con la scoperta di un ingranaggio rivoluzionario durante un viaggio in Polonia, che segnerà il destino della futura azienda automobilistica Citroën.

La fondazione di Citroën in Italia

Nell'agosto del 1924, un incontro significativo tra due giganti dell'industria automobilistica avviene a Milano, dove André-Gustave Citroën acquista un terreno da Nicola Romeo, fondatore di Alfa Romeo. Questo evento segna l'inizio della presenza di Citroën in Italia, con l'apertura della prima filiale in via Gattamelata, Milano. Da qui, il legame tra Citroën e l'Italia si sarebbe solo rafforzato, arricchendosi di successi sportivi, innovazioni tecnologiche e modelli di auto leggendari.

innovazioni e successi

Con un approccio innovativo alla produzione, ispirato al modello taylorista ma reso più "umano", André Citroën trasforma le modalità di lavoro in fabbrica. Introduce benefici senza precedenti per i suoi operai, migliorando la qualità di vita e la produzione. Le auto Citroën diventano simbolo di qualità e accessibilità, grazie anche a strategie di marketing rivoluzionarie che includono la celebre illuminazione del nome Citroën sulla Tour Eiffel.

Il legame con l'Italia si rafforza

Nel corso dei decenni, il legame tra Citroën e l'Italia si consolida attraverso collaborazioni, eventi e la passione degli appassionati italiani. Per celebrare i 100 anni di questa storica relazione, Citroën lancia una web serie che racconta la storia del marchio, arricchita da aneddoti, immagini d'epoca e curiosità che intrecciano le vicende di Citroën con quelle dell'Italia.

Guardando al futuro

Citroën continua a essere un simbolo di innovazione e design nel settore automobilistico, mantenendo vivo il legame con l'Italia e con gli appassionati di auto. La storia di Citroën è una testimonianza di come visione, passione e innovazione possano creare un'eredità duratura, che continua a influenzare l'industria automobilistica e a ispirare le future generazioni.