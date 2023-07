Citroën lancia e-ROUTES by Free2move Charge, per viaggiare senza stress

In questo periodo di vacanze, sinonimo di lunghi viaggi, Citroën offre ai proprietari di auto elettriche il compagno ideale per viaggiare senza stress:

la nuova app e-ROUTES. Disponibile su ë-C4 e ë-C4 X, il nuovo servizio facilita l'utilizzo ottimale di questi veicoli a emissioni zero quando si percorrono lunghe distanze. Questa app intelligente contribuisce all'ambizione di Citroën di offrire un'esperienza automobilistica più rilassata e responsabile, espressa dal programma Citizen, e di favorire il percorso verso un'elettrificazione sempre più facile.

Operativo da ottobre, e-ROUTES by Free2move Charge è un trip planner ad alte prestazioni disponibile tramite un'app dedicata per smartphone. Per guidare gli automobilisti e ottimizzare i loro viaggi, e-ROUTES raccoglie i dati dei veicoli in tempo reale e suggerisce i percorsi migliori in base allo stato delle stazioni di ricarica lungo il percorso.

Sviluppata dalla divisione Software di Stellantis, l'app e-ROUTES si basa su:

Un algoritmo di routing avanzato, un punto di riferimento sul mercato, che calcola il percorso più idoneo in base alla posizione delle stazioni di ricarica, alla loro qualità (quantità e caratteristiche dei terminali in ogni stazione, ecc.) e alla loro disponibilità (informazioni sui punti di ricarica disponibili, se in servizio o fuori servizio).

Una connessione con l'auto, che condivide con e-ROUTE i dati essenziali del veicolo in tempo reale (stato di carica della batteria, consumo di energia, modalità di ricarica, temperatura dell'aria, ecc.) per fornire indicazioni specifiche come l'autonomia prevista e il livello di carica all'arrivo. Utilizzando il sistema telematico, questa connessione "via etere" consente di accedere direttamente ai dati principali e non richiede l'aggiunta di una chiavetta (dongle).

Un sistema di navigazione connesso, che utilizza mappe di alta qualità sempre aggiornate, arricchite da una guida di alto livello, informazioni sul traffico in tempo reale e una gamma completa di servizi (limiti di velocità, chiusura delle strade, zone di pericolo, ecc.)

Con un'autonomia nel ciclo WLTP di 360 km o 420 km, a seconda della versione scelta, ë-C4 e ë-C4 X presentano una scelta ragionevole in termini di peso e di costo della batteria, rispondendo alle esigenze quotidiane della stragrande maggioranza degli utenti. Con e-ROUTES, Citroën offre loro il compagno ideale per gestire agevolmente i lunghi viaggi che devono affrontare di tanto in tanto durante l'anno.

Particolarmente sofisticata, l'applicazione e-ROUTES è comunque molto facile da usare grazie alla sua ergonomia attentamente studiata e alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Per accedere alle funzioni di e-ROUTES, i clienti devono semplicemente utilizzare i dati di identificazione del loro account MyCitroën. Possono utilizzare l'app tramite lo smartphone o il touchscreen dell'auto, grazie alla funzione mirroring.

e-ROUTES rappresenta un importante passo avanti per i clienti di auto elettriche. Finora dovevano pianificare il viaggio al punto di partenza e poi arrangiarsi da soli al variare delle condizioni di guida. Oggi hanno a disposizione un assistente intelligente che ottimizza il tragitto ed è costantemente al corrente dello stato del veicolo, dei punti di ricarica e del traffico lungo il percorso. Si adatta costantemente per individuare il percorso ottimale, i punti migliori per fermarsi ed effettuare la ricarica e per rendere il viaggio più semplice. e-ROUTES elimina quindi ogni timore durante il viaggio. L'utente non deve far altro che lasciarsi guidare in tutta tranquillità.

L'applicazione e-ROUTES verrà distribuita a partire da ottobre. Fa già parte del pacchetto CONNECT PLUS, disponibile gratuitamente per 12 mesi per tutti i nuovi acquirenti di ë-C4 e ë-C4 X (abbonamento dopo 1 anno).