Citroën lancia l’operazione “ECOBONUS ROTTAMAZIONE”

Con il nuovo Decreto-Legge Rilancio, è possibile ottenere interessanti Ecoincentivi statali per l’acquisto di vetture elettriche e ibride. La nuova misura incentiva l’acquisto dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica (di categoria M1), parametrati al numero di g di CO 2 emessi per km. Gli incentivi sono cumulabili con gli altri già previsti dall’ecobonus 2019 (fino a 60 g/km) e sono inoltre destinati a veicoli con emissione di CO 2 fino a 110 g/km.

Grazie alla sua tecnologia Hybrid plug-in con ricarica esterna, SUV Citroën C5 Aircross Hybrid rientra all’interno della fascia 21-60 g/km di CO 2 , che offre la possibilità di beneficiare di incentivi statali pari a 2.500 euro oppure 4.500 euro in caso di rottamazione di un veicolo con 10 anni di anzianità e che rispetti al più lo standard Euro 4.

Un vantaggio che, in base alle diverse Amministrazioni locali, si può sommare, ad esempio, all’accesso alle ZTL gratuito (o con pedaggi ridotti) oppure al parcheggio gratuito nelle zone di sosta a pagamento e nei posti residenti.

SUV C5 Aircross Hybrid Plug-in è il SUV ibrido plug-in più confortevole e più modulabile del suo segmento che offre una grande versatilità di utilizzo: modalità 100% elettrica per tutti i giorni con 55 km di autonomia (fino a 135 km/h) e zero emissioni di CO2; modalità termica per i lunghi tragitti e modalità ibrida per combinare i vantaggi delle due motorizzazioni.

Grazie alla sua tecnologia ibrida plug-in, nell’ambito dell’operazione ECOBONUS ROTTAMAZIONE di Citroën, ad agosto beneficia di incentivi all’acquisto fino a 9.000 euro, comprensivi di Ecobonus statale auto 2020 in caso di rottamazione, e per soddisfare le esigenze di una clientela diversificata, in linea con la firma di Marca ‘Inspired by You’, offre inoltre varie forme di utilizzo estremamente competitive, dal finanziamento al noleggio.

ACQUISTO CON 9.000 EURO DI ECOBONUS ROTTAMAZIONE

Per quanto riguarda l’acquisto, il prezzo in promozione di SUV Citroën C5 Aircross Hybrid è pari a 32.900 euro, grazie all’ECOBONUS ROTTAMAZIONE di Citroën di 9.000 euro sul prezzo di listino, comprensivo di Ecobonus statale auto 2020

ESCLUSIVO FINANZIAMENTO “SIMPLY WITH YOU”

La Marca Citroën considera le persone come la principale fonte di ispirazione e per loro rinnova costantemente le sue proposte, in termini di prodotti e di servizi. Con questo approccio, per rispondere alle esigenze di mobilità dei suoi Clienti e offrire loro maggiore serenità, Citroën propone il finanziamento “Simply with you”, disponibile per tutte le motorizzazioni di SUV Citroën C5 Aircross, termiche e plug-In Hybrid, che consente al Cliente grande flessibilità al momento dell’acquisto.

Si tratta di un’offerta molto vantaggiosa, che prevede la garanzia del valore futuro della vettura al termine del finanziamento e la sicurezza della copertura integrativa che assicura il rispetto delle scadenze. Alla scadenza, il Cliente potrà scegliere in totale libertà se tenere, sostituire o restituire la propria Citroën. Inoltre il servizio garantisce massima flessibilità di durata e chilometraggio a disposizione, per una maggiore serenità per i Clienti.

Sulla versione FEEL di SUV Citroën C5 Aircross Hybrid, è disponibile la formula di finanziamento “SIMPLY WITH YOU”, della durata di 36 mesi e 30.000 chilometri, che prevede, il versamento di un anticipo di 5.000 euro e il pagamento di 35 rate mensili da 299 euro (TAN 5,99% TAEG 6,99%), e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 22.559€. Il finanziamento è valido per la versione Feel con diversi equipaggiamenti inclusi, tra cui i cerchi in lega 18’’, Pack Safety 5* Euro NCAP, Citroën Connect NAV DAB con Citroën Connect Box, Fari fendinebbia con funzione Cornering Light, Retrocamera Vision 180°, Sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Vetri posteriori oscurati, Touch Pad 8'' con funzione Mirror Screen, Sedili Citroën Advanced Comfort, Sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions (PHC) TM, Climatizzatore automatico Bizona, Keyless Access &Start.

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FREE2MOVELEASE® PER CLIENTI PRIVATI

Per i Clienti privati, SUV Citroën C5 Aircross Hybrid PLUG-IN è disponibile anche con un’offerta di noleggio a lungo termine FREE2MOVE LEASE® della durata di 36 mesi e 30.000 Km, con un primo canone pari a 4.928 € IVA inclusa e 35 canoni mensili da 329 € IVA inclusa. Il canone mensile include: assicurazione RCA, antifurto con polizza incendio e furto; manutenzione ordinaria e straordinaria; assistenza stradale 24h/24; auto sostitutiva in caso di guasto; Assicurazione “PSAWeCare” (che copre i rischi derivanti da sindromi influenzali di natura pandemica, incluso COVID-19, per i primi 12 mesi dalla data di inizio del contratto di Noleggio a lungo termine).

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FREE2MOVELEASE® PER CLIENTI BUSINESS

Per i Clienti Business, SUV Citroën C5 Aircross Hybrid PLUG-IN 225 Ë-EAT8 FEEL è disponibile con un’offerta di noleggio a lungo termine FREE2MOVE LEASE® della durata di 36 mesi e 45.000 Km, con un primo canone pari a 4.575 € IVA esclusa e 35 canoni mensili da 279 € IVA esclusa. Il canone mensile include: assicurazione RCA, antifurto con polizza incendio e furto; manutenzione ordinaria e straordinaria; assistenza stradale 24h/24; auto sostitutiva in caso di guasto.

Per ulteriori approfondimenti, dettagli delle offerte e informazioni legali si rimanda al sito www.citroen.it