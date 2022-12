Citroen lancia la nuova edizione limitata di 1 000 « My ami Buggy

Una nuova serie di 1 000 « My Ami Buggy » sarà commercializzata alla fine del primo trimestre del 2023.

Una buona notizia per tutti coloro che non hanno fatto in tempo ad acquistare la prima versione di questa serie evento, i cui primi 50 esemplari sono andati esauriti in soli 18 minuti il 21 giugno.

Questa nuova versione di « My Ami Buggy » sarà molto simile alla prima edizione, ma avrà in serbo alcune sorprese, i cui dettagli saranno rivelati entro la primavera. Piena di carattere, al tempo stesso trendy e robusta, questa edizione vi inviterà a giocare nella giungla urbana e a vivere in modo diverso all'aria aperta, soprattutto in riva al mare. Questo gusto per il mare ha già segnato la storia della versione standard di Ami. Ha contribuito alla trasformazione energetica dell'isola di Halki, in Grecia: la polizia e la guardia costiera usano Ami per spostarsi. Allo stesso modo, sette veicoli Ami sono stati integrati nella flotta del comune dell'isola della Maddalena e due nell’Isola di Carloforte,, in Italia, per promuovere una mobilità pulita per la polizia e le squadre portuali dell'isola.

Chi guida Ami ha un’età compresa fra 14 e 94 anni, dagli adolescenti che vogliono rendersi indipendenti fino agli anziani che trovano in Ami un modo facile, sicuro e confortevole per sportarsi. Con il suo look accattivante, Ami ha invaso il paesaggio urbano, extraurbano e persino rurale. La sua praticità gli permette di soddisfare molte esigenze, sia nella versione a 2 posti che in quella commerciale My ami Cargo. Per esempio, l'Hotel Bladen di Sappada, in Italia, ha scelto Ami per offrire ai suoi ospiti una nuova esperienza di mobilità silenziosa, a favore della serenità e del rispetto dell’ambiente per le gite nel cuore delle suggestive Dolomiti. In Francia, la Comunità dei Comuni di Somme et Sud-Ouest (CC2SO) ha integrato nella sua flotta 13 Ami, utilizzati da alcuni agenti incaricati dei servizi alle persone non autosufficienti. In Belgio, il partner di lavoro temporaneo AGO Jobs & HR impiega Ami come veicolo promozionale trendy e sostenibile e come soluzione di mobilità ecologica per i lavoratori senza patente.

Secondo il principio di arrivo cronologico delle richieste, i clienti interessati a « My Ami Buggy » dovranno essere pronti a cogliere l’opportunità il giorno di apertura degli ordini, alla fine del primo trimestre del 2023.

Le prime consegne saranno effettuate alla fine dell’estate.

In Italia, Citroën My Ami Buggy, dopo il tour tra le più belle località della Sicilia e la partecipazione all’EICMA, è in esposizione durante le festività presso “La Maison Citroën” all’interno dello store COIN in Piazza V Giornate a Milano. Un esclusivo allestimento “Ami Goes Wild” caratterizzato da un’ambientazione che richiama la natura selvaggia e l’avventura, consente di mettere in luce lo stile audace e grintoso, pensato per godere di momenti di svago indimenticabili.