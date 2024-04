Citroën nuova C3 PureTech: l’innovazione che trasforma la guida quotidiana

Dal suo debutto nel 2002, la Citroën C3 ha sempre incarnato un'icona di stile e praticità, conquistando oltre 5,6 milioni di clienti in tutto il mondo.

La sua eredità continua nel 2024 con il lancio della nuova Citroën C3, un modello che promette di ridefinire il concetto di auto urbana nel segmento B grazie a un mix vincente di design, comfort e innovazione tecnologica.

Un nuovo capitolo di successo

La nuova C3 si presenta al pubblico con un design rinnovato che mantiene l'audacia tipica del brand Citroën. Ogni dettaglio è stato pensato per migliorare l'esperienza di guida e il comfort a bordo, rendendola una compagna ideale per la vita di tutti i giorni. La Citroën non ha trascurato nulla: dal sistema di sospensioni con ammortizzatori idraulici progressivi, che garantisce un'esperienza di guida fluida e confortevole, ai sedili Citroën Advanced Comfort®, progettati per offrire un sostegno senza pari durante i viaggi lunghi e brevi.

Tecnologia e connettività al passo con i tempi

Con una lunghezza di 4,01 metri, la nuova C3 riesce a combinare agilità cittadina e spaziosità interna, offrendo al contempo tecnologie avanzate come la navigazione connessa 3D su uno schermo touchscreen da 10'', climatizzazione automatica, e la ricarica wireless. Il tutto è reso accessibile grazie a un posizionamento di prezzo vantaggioso, partendo da soli 14.990 euro.

Potenza e sostenibilità

Sotto il cofano, la nuova C3 vanta il motore turbo benzina 1.2 PureTech 100 S&S, sinonimo di prestazioni e affidabilità. Questo propulsore è progettato per offrire un'eccellente accessibilità e versatilità d'uso, mirando a stabilire un nuovo standard nel suo segmento con un'obiettivo di 126 g di CO2/km nel ciclo misto WLTP.

Un'esperienza di comfort senza precedenti

La C3 pone nuovi standard anche in termini di comfort, grazie al suo sistema di sospensioni Citroën Advanced Comfort® Suspension e ai sedili avanzati, che insieme creano un vero e proprio "effetto cocoon". Inoltre, il concetto C-Zen Lounge contribuisce a una sensazione di benessere generale, con una plancia minimalista e l'esclusivo Citroën Head-Up Display, per una guida più sicura e rilassata.

Prepararsi per l'estate 2024

Le prime consegne della nuova Citroën C3 sono attese per l'estate del 2024, con una gamma che include anche la versione Hybrid 100. Con due livelli di allestimento disponibili, "You" e "Max", Citroën si impegna a semplificare l'esperienza automobilistica per i suoi clienti, offrendo una vettura che combina perfettamente stile, comfort e tecnologia avanzata.

La nuova Citroën C3 2024 è più di una semplice auto; è una dichiarazione di indipendenza per gli urbani moderni, che cercano stile, comfort e sostenibilità, tutto in un unico pacchetto conveniente. Con la sua proposta unica, la C3 è pronta a continuare la sua storia di successo e a diventare la nuova preferita nel cuore delle città in tutto il mondo.