Citroen presenta la serie speciale Berlingo Rip Curl

Citroën intende rafforzare lo spirito di avventura di Berlingo attraverso una versione originale e distintiva, per uno stile di vita votata alla libertà e all'azione. Basata sulla versione Feel Pack, Berlingo Rip Curl adotta un look ancora più dinamico con specifiche combinazioni di colore all'esterno oltre che all'interno e si arricchisce di numerose dotazioni a vantaggio del comfort a bordo.

Pratico, conviviale e funzionale, il multispazio di Citroën si distingue per i suoi 3 sedili singoli nella 2a fila, un interno inondato di luce grazie all’opzionale Modutop®, il lunotto posteriore apribile che facilita l'accesso al bagagliaio, un volume utile complessivo fino a 4.000 litri e 18 funzioni di assistenza alla guida. Tratti caratteriali che riflettono la filosofia di Berlingo proponendo un veicolo robusto, modulabile a piacere, che permette di trasportare una famiglia intera oltre che bici o una tavola da surf. Sono tutti elementi che rendono evidente il legame tra Berlingo e il mondo del surf e del tempo libero che Rip Curl rappresenta.

Citroën e Rip Curl sviluppano prodotti tecnici e di design per il benessere, il tempo libero e l’avventura. Berlingo Rip Curl incarna questi valori e offre la possibilità di vivere il tempo libero con stile e comfort.

Berlingo Rip Curl viene offerto con un Pack Color Rip Curl composto da tocchi di colore giallo ocra che si possono trovare sui profili dei fendinebbia e sugli Airbump®. Una tonalità specifica che richiama la collaborazione con Rip Curl (identica a SUV C3 Aircross Rip Curl) e dona vitalità alla silhouette di Berlingo. Una partnership che trova la sua firma attraverso una personalizzazione grafica Rip Curl Wave sulle portiere anteriori, un richiamo alla forma dell’onda del logo Rip Curl. Un'identificazione che può essere trovata anche sulla terza luce. Per un look più deciso, la serie speciale adotta calotte color Black Onyx degli specchietti retrovisori esterni e paraurti con il profilo di protezione inferiore nello stesso colore della carrozzeria.

Berlingo Rip Curl propone un ambiente interno accogliente e funzionale animato da una fascia color ocra sul tessuto Curitiba dello schienale. Un colore che si ritrova anche lungo la cucitura del cinturino in TEP sulla plancia. E per essere ancora più pratici, la serie speciale adotta un set di tappetini personalizzati Rip Curl.

Sviluppato sulla base della versione Feel Pack, Berlingo Rip Curl offre una serie di equipaggiamenti e di tecnologie per migliorare la facilità d'uso. Il cliente può così godersi il tempo libero in tutta libertà e comodità.

Berlingo Rip Curl include tutti gli equipaggiamenti della versione Feel Pack, già ricca di dotazioni. Offre così comfort e modularità con il sedile del conducente regolabile in altezza e a livello lombare, i 3 sedili singoli della 2a fila, oppure il lunotto posteriore apribile, pratico per un facile accesso al bagagliaio anche nel caso in cui ci sia poco spazio a disposizione per aprire il portellone. L’equipaggiamento include anche elementi di stile come i vetri oscurati dei finestrini posteriori e del lunotto o le barre al tetto che sottolineano il suo spirito avventuriero. Inoltre a bordo si trova il funzionale touchscreen da 8", il freno di stazionamento elettrico, l'accensione automatica degli abbaglianti e i tergicristalli automatici.

Berlingo Rip Curl si arricchisce ulteriormente nelle dotazioni di serie per vivere i viaggi con facilità e tranquillità. Per un maggiore comfort, la serie speciale Rip Curl offre il climatizzatore automatico bi-zona e per una maggiore comodità, la telecamera di retromarcia con il Top Rear Vision che offre una panoramica dell'ambiente a 180° e che viene visualizzata sul touchscreen centrale e facilita così il parcheggio. In aggiunta, offre di serie i sensori di parcheggio anteriori e posteriori. La comodità si riflette anche nel supporto durante ogni viaggio offerto dall’opzionale sistema di navigazione Citroën Connect Nav 3D, grazie ai dati forniti da TomTom, riconoscimento vocale e servizi di informazione sul traffico, stazioni di servizio, parcheggi, previsioni del tempo e ricerca di luoghi. Inoltre, questa versione offre in opzione Citroën Connect Box e il pacchetto SOS e assistenza inclusi, una gamma di servizi che includono chiamate di emergenza e assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Berlingo Rip Curl offre dotazioni opzionali al servizio della praticità. Ad esempio, più luminosità e vani portaoggetti grazie al Modutop®, che comprende un arco traslucido diviso in scomparti, un contenitore nel tetto nella parte posteriore, illuminazione d’ambiente e il tetto in vetro panoramico che può essere oscurato da una tendina elettrica; offre 92 litri di spazio di contenimento e un abitacolo luminoso.

Il cliente può, inoltre, beneficiare di una maggiore versatilità di utilizzo e di maggiori capacità di guida grazie al Grip Control con Hill Assist Descent, un dispositivo che permette di affrontare tutti i tipi di percorsi grazie alle sue 5 modalità: standard, sabbia, fango, neve, ESP OFF (Electronic Stability Control disattivato); la funzione Hill Assist Descent riduce la velocità del veicolo per mantenerne il controllo anche su un strade in pendenza.

La serie speciale offre anche dotazioni come lo Specchietto Sorveglianza Bambini, posto sotto lo specchietto retrovisore interno e che include anche vani portaoggetti sul pavimento alla base dei sedili posteriori e tendine parasole in 2a fila; il dispositivo di apertura a mani libere (Keyless Access); il Pack Easy contenente una presa da 230V e la ricarica wireless dello smartphone oppure il Video Adaptive Cruise Control la cui telecamera rileva il veicolo che precede e mantiene la velocità precedentemente scelta dal conducente intervenendo sul freno e sull'acceleratore.

Berlingo Rip Curl offre 3 motorizzazioni:

PureTech 130 S&S EAT8 da € 27.050 (prezzo chiavi in mano, IVA inclusa)

BlueHDi 100 S&S da € 26.000 (prezzo chiavi in mano, IVA inclusa)

BlueHDi 130 S&S da € 26.750 (prezzo chiavi in mano, IVA inclusa)

Punto di riferimento per versatilità, praticità e comfort, Berlingo è il partner di tutte le attività del tempo libero e per tutte le famiglie. Ha venduto quasi 2 milioni di veicoli dal suo lancio nel 2016, il 1° multispazio deve il suo successo anche alla sua silhouette, che è stata ridisegnata ad ogni nova generazione adottando un look sempre più deciso e distintivo. La serie speciale Rip Curl di Berlingo, concentrato di comfort e modularità, troverà i suoi fan tra tutti gli amanti delle avventure con la famiglia e gli amici, il cui stile di vita è decisamente rivolto al tempo libero.

Berlingo Rip Curl è già ordinabile in Italia. Questo modello si aggiunge alla serie speciale SUV C3 Aircross Rip Curl, commercializzato da giugno, e diventa il 5° modello a portare la firma del brand australiano di surf. Arriverà nelle concessionarie all'inizio del 2021.