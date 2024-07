City car per la Gen Z, SUV dominano tra altre generazioni nel 2024

Autohero, uno dei principali rivenditori di auto usate in Europa, ha recentemente pubblicato la classifica delle auto usate preferite dalle diverse fasce d’età nei primi sei mesi del 2024.

Dall’analisi emerge che, mentre la maggior parte degli italiani preferisce acquistare SUV, la Generazione Z si distingue nettamente per la sua preferenza verso le city car e i modelli di brand tedeschi. Le altre generazioni mostrano invece una certa eterogeneità nelle scelte, ma restano più affezionate alle auto italiane.

Generazione Z (sotto i 30 anni): city car e berline dominano

La Generazione Z mostra una forte predilezione per le city car, che rappresentano il 40% degli acquisti di auto usate in questa categoria. Seguono le berline con il 34% e, infine, i SUV con il 20%. I modelli più acquistati dai giovani under 30 riflettono questa tendenza: al primo posto troviamo la Ford Fiesta, seguita dalla BMW Serie 1 e dalla Mercedes-Benz Classe A. Chiudono la classifica due Volkswagen: Polo e Golf VII. Queste scelte evidenziano l’esigenza della Gen Z di guidare veicoli compatti e maneggevoli, ideali per uno stile di vita dinamico e urbano.

Millennials (30-40 anni): preferenze eterogenee con un occhio ai SUV

I Millennials mostrano una varietà nelle preferenze di acquisto: il 45% opta per i SUV, con la Renault Captur in cima alla lista. Seguono una berlina e una city car, rispettivamente la Golf VII e la Smart Fortwo. La classifica si completa con altri due SUV: la Fiat 500X e la Jeep Renegade. Questa generazione cerca auto pratiche e versatili, adatte sia ai single che alle famiglie, con city car e berline che mantengono una buona quota del 29% e 16% rispettivamente.

Generazione X (40-60 anni) e Baby Boomers (60-70 anni): fedeltà ai brand italiani

Sia la Generazione X che i Baby Boomers mostrano una forte preferenza per i SUV (44% delle vendite per entrambi i gruppi) e per le city car (30% e 31% rispettivamente). Le berline occupano il terzo posto con una quota del 12% in entrambe le generazioni. La Jeep Renegade domina la classifica della Generazione X, seguita da Renault Clio, Fiat 500X, Fiat Panda e Renault Captur. Per i Baby Boomers, la Volkswagen Polo e la Smart Fortwo occupano le prime posizioni, seguite dalla Fiat 500X, Golf VII e Fiat 500.

Over 70: la Panda regna sovrana

Gli ultrasettantenni confermano il loro attaccamento alla tradizione, con la Fiat Panda al primo posto tra le auto più acquistate. Seguono la Toyota Yaris e la Renault Captur, con la Renault Clio e la Mercedes-Benz Classe A a completare la top 5. I SUV restano la tipologia di auto più popolare tra gli Over 70, con il 44% degli acquisti, seguiti dalle city car con il 39% e dalle berline con il 10%.

Commento di Donald Shehu, Director Retail Italia

"Dalla nostra analisi emerge una netta distinzione tra gli Under 30 e le precedenti generazioni, con i primi inclini a privilegiare modelli più maneggevoli e compatti rispetto ai SUV. Come evidenziato dai nostri dati, ogni generazione ha necessità ed esigenze specifiche che in Autohero ci impegnano costantemente a soddisfare mettendo a disposizione una vasta selezione di auto periziate e ricondizionate secondo i più alti standard di qualità. In questo modo, accompagniamo tutti i clienti in un processo di acquisto sicuro, semplice e trasparente", commenta Donald Shehu, Director Retail Italia.

Le preferenze di acquisto di auto usate in Italia nel 2024 riflettono chiaramente le diverse esigenze e stili di vita delle varie generazioni. La Generazione Z predilige city car e berline compatte, adatte alla vita urbana. I Millennials optano per una gamma più ampia di modelli, con una leggera preferenza per i SUV. La Generazione X e i Baby Boomers mostrano una chiara fedeltà ai SUV e alle city car, con una forte preferenza per i brand italiani. Infine, gli Over 70 rimangono affezionati alle icone tradizionali come la Fiat Panda, ma non disdegnano le city car moderne e i SUV. Autohero, con la sua ampia offerta di veicoli usati periziati, continua a soddisfare le esigenze di ogni generazione, garantendo un’esperienza di acquisto di alta qualità e trasparente.