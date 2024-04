Codice Strada 2024: DEKRA plaude alle novità del Codice della Strada

Il nuovo disegno di legge (ddl) che introduce modifiche al Codice della Strada del 2024 ha ricevuto un caloroso sostegno da Toni Purcaro, Executive Vice President del DEKRA Group e Presidente di DEKRA Italia,

un'organizzazione leader a livello mondiale nella verifica della sicurezza dei veicoli e nella prevenzione degli incidenti stradali. Purcaro ha particolarmente apprezzato l'introduzione di sanzioni progressive per chi commette violazioni gravi, un passo che considera cruciale per accrescere la consapevolezza sulle regole stradali e migliorare la sicurezza per tutti gli utenti della strada.

Secondo Purcaro, non è sufficiente che le nuove generazioni siano l'unico focus delle campagne informative; è vitale che queste iniziative raggiungano tutti gli strati della popolazione per garantire che ogni utente della strada sia consapevole delle nuove regole e delle conseguenze delle proprie azioni. Questo approccio non solo aiuta a ridurre i rischi alla guida ma promuove anche la sicurezza stradale come un valore universale che merita di essere protetto e valorizzato.

L'impegno del governo verso l'adozione di misure più severe contro le violazioni gravi e l'accento posto sull'importanza delle campagne informative sono stati accolti positivamente da DEKRA, che vede queste azioni come passi decisivi nella direzione giusta per ridurre gli incidenti stradali e migliorare la sicurezza di automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni.

Purcaro conclude ribadendo l'importanza di trattare la sicurezza stradale non solo come un diritto ma come un valore fondamentale da difendere attivamente attraverso politiche adeguate e un impegno costante da parte di tutti i soggetti coinvolti. Con il nuovo ddl, il governo italiano fa un passo importante verso la realizzazione di quest'obiettivo, stabilendo un esempio positivo di come la regolamentazione attenta e le iniziative di sensibilizzazione possano lavorare insieme per creare un ambiente stradale più sicuro per tutti.