Collective firma il nuovo spot di Tonale Tributo Italiano

Alfa Romeo ha lanciato la sua nuova campagna di comunicazione, curata da Collective, il team di Publicis Groupe dedicato a creatività, digital marketing e media di Stellantis.

La campagna presenta Tributo Italiano, la prima serie che coinvolge l'intera gamma di modelli Alfa Romeo, omaggiando le origini del marchio e celebrando la bellezza, la creatività e la passione degli italiani in tutte le loro attività. I modelli Giulia, Stelvio e Tonale Tributo Italiano rappresentano l'apice dello stile, dell'audacia e della bellezza Made-In-Ita

La campagna si focalizza su storie di protagonisti italiani, come una ballerina che cerca la perfezione, uno chef che compone piatti sofisticati e uno scultore immerso nell'atto creativo. Queste storie incarnano la vera essenza di Alfa Romeo e dello stile di vita italiano, rappresentati dalla firma della campagna, "Pura Emozione". Le scene sono state girate in Italia con professionisti italiani del mondo della danza, della cucina, dello sport e dell'arte.

Il progetto include anche una componente digitale, con adattamenti creativi per i canali digitali, inclusi contenuti nativi fotografici e video. Questi verranno diffusi attraverso i canali del marchio e su piattaforme come Meta, Linkedin, TikTok e YouTube, supportati da una strategia media integrata. La campagna mira a enfatizzare l'essenza e lo stile distintivo di Alfa Romeo, in sintonia con la passione e la creatività italiane.

GUARDA IL VIDEO

Il nuovo spot di Tonale Tributo Italiano è un inno al Made in Italy

Credits

COLLECTIVE, PUBLICIS GROUPE

Executive Creative Director: Francesco Martini

Creative Directors: Giovanni Greco, Enrico Pasquino

Copywriter: Gabriele Di Donato

Senior Art Director: Luca Gallozzi

Head of Client Service: Pieraugusto Piergiovanni

Account department: Ilaria Biancuzzo, Alessio Arcidiacono

Head of TV Dept: Alessio Alberto Zazzera

Tv Producer: Marco Riccio

PRODUCTION COMPANY: AKITA FILM

Executive Producer: Davide Rizzi

Producer: Carlotta Magnani

Director: Federico Mazzarisi

Post video: Band

Post audio: Top Digital

Director Digital Content: Fabrizio Accettulli

MUSIC

Title: Ti sento

Arrangement and master by: Flavio Ibba-Carlo Palmas

Vocals: Loredana Fadda

Composer: Carlo Marrale / Salvatore Aldo Stellita / Sergio Cossu Carrabetta

Publisher: Universal Music Publishing Ricordi Srl., Bmg Rights Mgt. Italy Srl.

Record Company: RED ROSE PRODUCTIONS