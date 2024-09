CUPRA Dreams Shape the Future: l’arte digitale incontra l’innovazione e la mobilità elettrica

Il percorso “Dreams shape the future”, realizzato da CUPRA in collaborazione con il giovane artista Andrea Crespi, segna un nuovo capitolo nel dialogo tra arte e mobilità.

Il progetto, nato dall’incontro tra il brand automobilistico e Crespi, punta a reinterpretare i valori di CUPRA e il suo ruolo nell'era della rivoluzione digitale, attraverso una serie di installazioni che uniscono il mondo fisico e quello digitale.

La location scelta per questo viaggio multisensoriale è stata altrettanto simbolica: le Priare di Montecchio Maggiore, un luogo suggestivo che ha accolto i partecipanti in otto tappe artistiche, immergendoli in una fusione tra passato e futuro. L'esperienza si è rivelata il palcoscenico ideale per la presentazione del CUPRA Tavascan, il nuovo SUV 100% elettrico della casa spagnola, che rappresenta il sogno di un futuro elettrico e sostenibile.

Un viaggio tra arte e innovazione

All'interno delle Priare, gli ospiti hanno vissuto un'esperienza unica, dove l'arte di Andrea Crespi ha saputo fondere tradizione e avanguardia, mettendo in dialogo uomo e macchina. La scelta di Crespi di esplorare i valori di CUPRA attraverso un linguaggio visivo innovativo riflette la volontà del brand di abbattere i confini tra design, musica e tecnologia.

Le parole di Pierantonio Vianello, Direttore di CUPRA Italia, sottolineano l’importanza di questa collaborazione: “L’arte è un linguaggio universale che esprime la forza dei nostri valori. La nostra collaborazione con Andrea Crespi è stata una sfida per superare le convenzioni e creare una narrazione che unisce bellezza e innovazione”. Questo progetto non solo ha permesso al brand di esprimere la sua identità, ma ha anche creato un legame con il pubblico, attraverso un’esperienza immersiva e coinvolgente.

CUPRA Tavascan: il simbolo di un sogno elettrico

Il CUPRA Tavascan, protagonista dell’evento, incarna la visione del brand per il futuro della mobilità elettrica. Presentato in anteprima all’interno delle Priare, il SUV elettrico rappresenta la sintesi perfetta di design audace, tecnologia all'avanguardia e sostenibilità. Questo modello conferma la volontà di CUPRA di posizionarsi come leader nell’elettrificazione, abbracciando un nuovo modo di intendere la mobilità urbana e non solo.

Oltre al Tavascan, i partecipanti hanno avuto la possibilità di testare i modelli più recenti della gamma, tra cui il CUPRA Formentor, Leon e Born VZ. La conclusione dell’evento ha visto anche l’anteprima nazionale del CUPRA Terramar, il nuovo SUV sportivo ispirato al circuito di gara dove è nato il brand nel 2018. Questo modello, che sarà disponibile nelle versioni e-HYBRID e mild hybrid, sarà lanciato ufficialmente ad ottobre.

Una nuova era per CUPRA

Il 2024 rappresenta un anno decisivo per CUPRA, con numerosi lanci che rafforzano la sua presenza nel mercato dell’automotive. Il brand si prepara a rivoluzionare il settore con soluzioni innovative che uniscono performance, design e sostenibilità. Con Dreams shape the future, CUPRA dimostra ancora una volta la sua capacità di guardare oltre il presente e di costruire un futuro dove la mobilità e l’arte si incontrano in un dialogo creativo.

In conclusione, l’evento ha offerto una rilettura contemporanea dell’arte e della mobilità, sottolineando come innovazione, tecnologia e estetica possano coesistere per creare una nuova generazione di eroi automobilistici. Un viaggio visionario che celebra il sogno come motore di cambiamento e progresso, portando CUPRA e il suo pubblico verso un futuro luminoso e sostenibile.