CUPRA lancia la campagna “ONE OF THEM, ONE OF US” per il nuovo Tavascan: un invito a superare le convenzioni

CUPRA si distingue ancora una volta per il suo spirito ribelle e anticonvenzionale con la nuova campagna pubblicitaria “ONE OF THEM, ONE OF US”, ideata per il lancio del nuovo CUPRA Tavascan.

Il primo SUV coupé completamente elettrico del marchio spagnolo viene presentato come un simbolo di audacia e innovazione, invitando la CUPRA Tribe a superare le convenzioni e riscrivere le regole.

La campagna, che vede come protagonista l’artista americana Willow Smith, si rivolge a coloro che osano essere diversi, celebrando lo spirito anticonformista che ha reso CUPRA un marchio iconico nel panorama dell’automobilismo moderno. Con il Tavascan, CUPRA ridefinisce le prestazioni elettriche e il design, offrendo un’esperienza di guida che unisce velocità, potenza e sostenibilità, in un contesto futuristico e innovativo.

Un invito a sognare

Il concetto alla base della campagna “ONE OF THEM, ONE OF US” esplora la dualità del CUPRA Tavascan, che rappresenta i due principali pilastri del marchio: l’elettrificazione avanzata e il design che sfida le convenzioni. Il Tavascan non è solo un veicolo elettrico ad alte prestazioni, ma anche un simbolo di unicità e innovazione. Ogni dettaglio, dal design alle prestazioni, è stato concepito per attrarre i ribelli moderni che desiderano andare oltre i limiti imposti dalle tradizioni.

Girata in ambienti surreali e futuristici, la campagna utilizza spazi unici per rappresentare coloro che vivono al di fuori delle convenzioni, un parallelismo con il CUPRA Tavascan che, con il suo design audace e distintivo, cattura l’attenzione ovunque vada. L’atmosfera ribelle è amplificata dalla colonna sonora di Willow Smith, una cover del classico “Everybody Wants to Rule the World” dei Tears for Fears, che risuona come un inno al desiderio di cambiare il mondo.

Design e prestazioni che rompono le regole

CUPRA Tavascan incarna l’evoluzione del design automobilistico, un SUV coupé che sfida gli standard tradizionali e offre un’estetica radicale. Il suo design esprime potenza e originalità, mentre le prestazioni elettriche offrono un’esperienza di guida dinamica e sostenibile. In un mondo in cui il mercato automobilistico sta abbracciando l'elettrificazione, CUPRA fa un passo avanti, creando non solo un veicolo elettrico, ma un’auto che ispira e trasmette emozioni.

Ignasi Prieto, Chief Brand Officer di CUPRA, ha commentato: “La CUPRA Tavascan rappresenta il nostro sogno che diventa realtà, il primo eroe di una nuova era. È un veicolo che simboleggia il nostro spirito ribelle e non risponde al cambiamento, ma lo crea. Questa campagna si rivolge a chi osa reinterpretare il futuro, andando oltre le convenzioni.”

Willow Smith: un’icona anticonvenzionale

Willow Smith, scelta come volto della campagna, incarna perfettamente lo spirito di CUPRA e del modello Tavascan. Con il suo stile unico e il suo approccio audace alla musica e alla vita, Willow riflette il legame tra il CUPRA Tavascan e coloro che vogliono andare oltre lo status quo. Come simbolo della CUPRA Tribe, Willow rappresenta una generazione di giovani che non temono di infrangere le regole per realizzare i propri sogni.

Prieto ha aggiunto: “Avere Willow Smith, un’artista di grande talento che simboleggia lo spirito anticonvenzionale con la sua autenticità, riflette il legame tra CUPRA Tavascan e coloro che sognano di andare oltre lo status quo.”

Un lancio a 360°

La campagna “ONE OF THEM, ONE OF US” sarà lanciata ufficialmente domenica 13 ottobre e si caratterizza per un approccio a 360°. Oltre alla televisione tradizionale, la campagna sarà diffusa su piattaforme on-demand e canali connessi, per rispondere alle nuove forme di consumo audiovisivo. A livello digitale e sui social media, la campagna sarà supportata da immagini grafiche di forte impatto, con presenza nelle strade e in spazi unici.

CUPRA Tavascan segna l’inizio di una nuova era per CUPRA, un veicolo che rompe gli schemi e si rivolge a una generazione di ribelli, invitandoli a unirsi alla CUPRA Tribe e a sognare senza limiti.