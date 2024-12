CUPRA Terramar: il nuovo motore 2.0 TSI da 204 CV completa la gamma

CUPRA Terramar, l’ultima novità del 2024 per il marchio spagnolo, amplia la sua gamma di motorizzazioni con l’introduzione del nuovo 2.0 TSI da 204 CV (150 kW).

Questo motore, che si affianca al recente 1.5 e-HYBRID di nuova generazione da 204 CV, rappresenta una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate senza rinunciare alla versatilità e alla dinamicità su strada.

Il 2.0 TSI, abbinato al cambio DSG a 7 rapporti e alla trazione integrale 4Drive, è progettato per offrire un’esperienza di guida superiore. La tecnologia 4Drive garantisce un’ottimale distribuzione della potenza su ogni tipo di terreno, assicurando sicurezza e controllo anche nelle condizioni più impegnative. Questa motorizzazione si inserisce nella gamma accanto alla versione VZ, con una potenza di 265 CV (195 kW), per gli appassionati delle performance sportive.

La gamma della CUPRA Terramar si distingue per la sua ampiezza: cinque opzioni di propulsione che includono motori TSI a benzina, e-HYBRID con tecnologia ibrida plug-in e motorizzazioni Hybrid. Grazie all’ibrido plug-in di nuova generazione, la Terramar è in grado di percorrere fino a 123 km in modalità completamente elettrica, offrendo una soluzione sostenibile per la mobilità quotidiana.

Le motorizzazioni disponibili coprono un range di potenze che va dai 150 CV ai 272 CV, tutte equipaggiate con il cambio a doppia frizione DSG per un’esperienza di guida fluida e reattiva. Ogni opzione è stata progettata per adattarsi a diverse esigenze, dalla quotidianità in città alle avventure su strada aperta.

Con il nuovo motore 2.0 TSI da 204 CV, la CUPRA Terramar consolida la propria posizione come modello versatile e innovativo, perfetto per chi desidera prestazioni, comfort e tecnologia racchiusi in un design distintivo. Tutte le versioni sono già ordinabili in Italia, pronte a soddisfare le aspettative di ogni tipo di guidatore.