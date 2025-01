CUPRA Terramar: il suovo SUV elettrificato che ridefinisce il design automobilistico

Il percorso per creare un’auto unica inizia da un semplice tratto su un foglio di carta.

È così che CUPRA ha dato forma al Terramar, il suo primo SUV elettrificato, un modello che unisce proporzioni sportive e un linguaggio di design completamente nuovo. Un processo in cui ogni linea, volume e superficie viene perfezionata con cura, fino a raggiungere la perfezione.

“Disegniamo l’essenza del modello e la trasformiamo digitalmente, ma per comprendere davvero se le proporzioni funzionano, abbiamo bisogno di un modello in scala reale,” spiega Alberto Torrecillas, exterior designer di CUPRA. È qui che entra in gioco l’argilla, materiale protagonista nel passaggio dalla visione al progetto concreto.

Un modello scolpito per perfezione

All’interno del Centro Tecnico CUPRA, il Terramar prende forma come un mock-up a grandezza naturale, realizzato con oltre 5.000 chilogrammi di argilla. Ogni dettaglio è scolpito con precisione millimetrica, unendo artigianalità manuale e fresatura automatica. “Le proporzioni sono essenziali nei nostri modelli. Per il Terramar, volevamo enfatizzare i suoi 4,5 metri di lunghezza e rendere il colore della carrozzeria il protagonista, mantenendo un’estetica atletica e sportiva,” aggiunge Torrecillas.

Tecnologia e artigianalità: un connubio perfetto

Nonostante gli strumenti digitali avanzati siano fondamentali per il design, la realizzazione di modelli in argilla rimane cruciale per validare il progetto. Questo materiale permette di analizzare ogni superficie, osservare il gioco di luci e ombre, e soprattutto di “sentire” il design attraverso il tatto. “Solo toccando le superfici possiamo capire se funzioneranno,” spiega Torrecillas.

Immediata versatilità

L’argilla si dimostra anche uno strumento versatile e veloce. Per il Terramar, ad esempio, è stata essenziale per definire le linee del cofano, che incorniciano il logo CUPRA, conferendo forza e carattere al frontale del SUV.

Un SUV che guarda al futuro

CUPRA Terramar rappresenta un passo avanti nel segmento dei SUV elettrificati. Il risultato di un processo che mescola creatività, tecnologia e artigianalità è un’auto che punta a conquistare il mercato europeo in rapida evoluzione. Un simbolo del futuro del marchio, capace di ridefinire il design automobilistico.