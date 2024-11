CUPRA Terramar: innovazione e design si illuminano di tecnologia avanzata

La CUPRA Terramar è più di un SUV: è un concentrato di design distintivo e tecnologia d’avanguardia.

Tra gli elementi che la rendono unica, spicca la sua firma luminosa, un gioco di tre triangoli che non passa inosservato. Questo dettaglio non è solo estetico, ma rappresenta il culmine di un avanzato lavoro di ricerca e sviluppo che colloca Terramar tra i veicoli di fascia alta nel panorama automobilistico.

Con i suoi 25.000 pixel e tecnologia Matrix LED Ultra ad alta definizione, i fari della CUPRA Terramar raggiungono livelli di prestazione eccellenti. “Abbiamo sviluppato soluzioni innovative che combinano design e funzionalità, garantendo sicurezza e comfort,” spiega Magnolia Paredes, responsabile dello sviluppo elettronico dell’illuminazione di CUPRA.

Tecnologia intelligente per la sicurezza e la visibilità

Uno dei punti di forza della CUPRA Terramar è la funzione Glare-free High Beam, progettata per eliminare l’abbagliamento senza sacrificare la visibilità. Grazie alla suddivisione della luce in dodici segmenti regolabili, il sistema riconosce i veicoli circostanti e adatta l’illuminazione in tempo reale. “La precisione millimetrica della nostra tecnologia assicura una guida notturna confortevole e sicura,” sottolinea Maite París, responsabile dello sviluppo fari di CUPRA.

Non manca l’innovativa luce di corsia, che delimita la carreggiata per facilitare la guida su strade a più corsie, e l’indicatore di linea di corsia, che rafforza la visibilità degli indicatori di direzione per rendere più evidenti le intenzioni di cambio corsia. A queste funzioni si aggiunge il Lane Change Assist, che avvisa il conducente in caso di veicoli nella zona d’angolo cieco attraverso una sottile linea di luce sincronizzata con il sistema Side Assist.

Innovazioni per ogni situazione di guida

La CUPRA Terramar non si limita a innovare in termini di sicurezza: il comfort e l’esperienza utente sono al centro del progetto. La cerimonia di benvenuto Coming/Leaving Home, ad esempio, proietta eleganti animazioni luminose al momento dell’apertura o chiusura del veicolo. La luce di orientamento facilita invece la navigazione in spazi ristretti, mentre l’avviso di pericolo per strade ghiacciate utilizza simboli proiettati sulla strada per segnalare condizioni climatiche avverse.

“Abbiamo integrato un simbolo di fiocco di neve che si attiva automaticamente con temperature inferiori a 4°C, avvisando i conducenti del rischio di ghiaccio,” spiega Paredes. Questa funzione non è solo un’innovazione, ma un passo avanti nella sicurezza su strada, pensato per migliorare la consapevolezza del guidatore.

Design e tecnologia per il futuro

Questa attenzione ai dettagli rende la CUPRA Terramar un modello di riferimento per l’intero settore. Le soluzioni adottate saranno presto disponibili anche su altri veicoli del marchio, tra cui le nuove CUPRA Leon e CUPRA Formentor.

Grazie all’unione tra estetica e funzionalità, la CUPRA Terramar non solo illumina la strada, ma anche il futuro della mobilità. Innovazione, sicurezza e un design che colpisce sono gli ingredienti principali di una visione che continua a distinguersi, anche nel buio della notte.