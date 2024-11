CUPRA Terramar: nuove motorizzazioni e design per il SUV ibrido plug-In dal DNA Sportivo

A poche settimane dal debutto internazionale, il SUV sportivo CUPRA Terramar si arricchisce di nuove motorizzazioni e configurazioni,

mirate a soddisfare la domanda crescente di soluzioni che uniscano alte prestazioni e sostenibilità. Con il lancio del motore e-HYBRID da 204 CV, il brand di Barcellona amplia la gamma Terramar, presentando una versione intermedia in grado di offrire un’esperienza di guida elettrificata senza rinunciare alla potenza.

Design audace e identità ribelle



La nuova CUPRA Terramar, presentata alla 37ª edizione dell’America’s Cup, è un SUV che rimane fedele al carattere sportivo e distintivo del marchio. Il design è un punto focale della gamma Terramar, con linee scolpite e un frontale deciso che interpreta il DNA di CUPRA. Gli elementi di design, ispirati a una visione audace, puntano a catturare l’attenzione di un pubblico alla ricerca di stile e performance, incarnando il carattere ribelle di CUPRA, che continua a ispirare il mondo dall’iconica sede di Barcellona.

Motorizzazioni e tecnologie avanzate



La gamma di CUPRA Terramar propone cinque diverse motorizzazioni, suddivise tra TSI (benzina), Hybrid (mild hybrid) e la nuova generazione e-HYBRID. La nuova motorizzazione 1.5 e-HYBRID DSG da 204 CV rappresenta una novità significativa per i clienti alla ricerca di un’opzione elettrificata ma accessibile. Questo modello, infatti, coniuga elevate performance a consumi contenuti, consentendo di percorrere brevi distanze in modalità completamente elettrica, per un’esperienza di guida più sostenibile e silenziosa. Grazie a un motore termico che eroga 150 CV e un motore elettrico abbinato a un pacco batterie da 19,7 kWh (netti), la CUPRA Terramar può raggiungere oltre 100 km di autonomia in modalità 100% elettrica con una singola carica.

Un punto di forza del motore e-HYBRID da 204 CV è l’equilibrio tra prestazioni e basse emissioni: con un range di emissioni di CO₂ compreso tra 10 e 12 g/km, dimostra l’impegno del marchio verso una mobilità più sostenibile. A completare l’offerta elettrificata della gamma, la variante VZ e-HYBRID da 272 CV, dotata di una potenza superiore per chi desidera prestazioni ancora più elevate, mantenendo emissioni contenute (tra 9 e 12 g/km).

CUPRA Terramar VZ 2.0 TSI e nuove configurazioni



CUPRA Terramar offre anche una configurazione per chi preferisce un motore a combustione ad alte prestazioni. La versione VZ 2.0 TSI DSG 4Drive da 265 CV combina la potenza del motore a benzina con la trazione integrale, offrendo stabilità e controllo su ogni tipo di terreno. A partire dalla settimana di produzione 48/2024, la configurazione VZ sarà equipaggiata con cerchi in lega da 19" Cosmic e pneumatici performance, una dotazione che contribuisce ulteriormente al design esclusivo e al carattere dinamico di Terramar.

Comfort e tecnologia di ricarica avanzata



Per garantire massima praticità durante la ricarica, CUPRA Terramar supporta la ricarica rapida fino a 50 kW in corrente continua, una soluzione pensata per chi cerca flessibilità e rapidità anche durante gli spostamenti più lunghi. È inoltre possibile ricaricare la batteria tramite wallbox con una capacità di 11 kW, garantendo tempi di ricarica ridotti anche da casa.

Prezzi e finanziamenti



Per il mercato italiano, il nuovo CUPRA Terramar 1.5 e-HYBRID da 204 CV è già ordinabile con il piano di finanziamento “CUPRA Way”, con rate a partire da 345 euro al mese, TAN 5,95% e TAEG 6,97%. Questo piano permette ai clienti di accedere a un SUV ibrido plug-in dal design sportivo e dalle elevate prestazioni a condizioni competitive.

Con il lancio delle nuove motorizzazioni e-HYBRID e l’ampliamento delle configurazioni per il mercato italiano, CUPRA Terramar si posiziona come uno dei SUV più innovativi e completi del segmento. Grazie a un’offerta che spazia dai motori tradizionali alle opzioni elettrificate, Terramar risponde alle esigenze dei clienti che cercano sostenibilità, potenza e uno stile distintivo. La strategia del brand, che combina performance e basse emissioni, è un esempio di come CUPRA stia evolvendo per affrontare le sfide della mobilità contemporanea, senza compromettere l’esperienza di guida sportiva e dinamica che caratterizza il marchio.