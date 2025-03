Dacia Duster: design più audace e DNA off-road per la nuova generazione

Dacia Duster continua a essere il SUV che incarna l’essenza del brand: robustezza, praticità ed essenzialità.

La nuova generazione ha conquistato il pubblico con oltre 200.000 unità vendute in Europa, segnando un'evoluzione stilistica che combina linee scolpite e un'impronta più marcata. L’identità visiva è ancora più decisa, grazie a volumi netti e puliti, un frontale verticale e passaruota ben delineati, conferendo al modello un aspetto dinamico e imponente su strada.

L’estetica rinnovata non è solo una questione di stile, ma un’affermazione di carattere. La nuova immagine di Dacia si riflette in ogni dettaglio, a partire dai fari con firma luminosa a Y, che prosegue nel design dei gruppi ottici posteriori e dei cerchi in lega. La linea del tetto si allunga in modo armonioso, conferendo slancio e aerodinamicità, mentre le protezioni laterali della scocca e dei passaruota rinforzano il carattere off-road del modello.

Un’ergonomia pensata per il massimo del comfort

L’abitacolo della nuova Duster mantiene la filosofia del brand: tutto ciò che serve, senza fronzoli. Il design interno riprende lo stile esterno con linee tese e robuste, trasmettendo un senso di protezione e solidità. La plancia alta e larga amplifica la sensazione di spazio, con un display centrale da 10,1” inclinato verso il conducente per una visibilità ottimale. Ogni elemento è studiato per un’esperienza di guida intuitiva, dal nuovo cambio automatico HYBRID 140 alla disposizione ergonomica dei comandi.

Il volante, appiattito nella parte superiore e inferiore, migliora la manovrabilità e facilita l’accesso a bordo. Anche i dettagli delle bocchette dell’aria riprendono il design muscoloso dei passaruota, creando un filo conduttore tra interni ed esterni. La firma a Y domina l’abitacolo con inserti stilistici che impreziosiscono il volante, le porte e i pannelli dell’aria, offrendo un ulteriore tocco di personalità alla vettura.

Robustezza e sostenibilità, il binomio perfetto

Il nuovo Duster si distingue per un approccio eco-smart, mantenendo la sua anima resistente e orientata all’outdoor. Le piastre di protezione anteriore e posteriore sono colorate all’origine, eliminando la necessità di verniciatura e riducendo così l’impatto ambientale. Anche in caso di graffi o piccoli urti, la superficie mantiene la sua estetica, assicurando una maggiore durabilità nel tempo.

Le protezioni laterali e i passaruota sono realizzati con il materiale innovativo Starkle®, sviluppato dagli ingegneri Dacia in collaborazione con LyondellBasell. Questa soluzione garantisce una maggiore resistenza agli agenti esterni e preserva l’aspetto del veicolo anche nelle condizioni più estreme. La scelta di materiali sostenibili si abbina perfettamente alla filosofia del brand, che punta a un’auto robusta, essenziale e accessibile senza compromessi sulla qualità.

Un SUV senza rivali nel rapporto qualità-prezzo

Il Dacia Duster si è affermato come uno dei SUV più premiati d’Europa, grazie a un mix vincente di design, tecnologia e versatilità. Con oltre 25 riconoscimenti ottenuti in vari Paesi, la nuova generazione rafforza la sua posizione come punto di riferimento nel segmento B-SUV. Il successo del modello è frutto di un posizionamento intelligente, che combina prestazioni solide con un prezzo di listino competitivo.

Disponibile a partire da 19.900 euro nella versione Essential con motorizzazione GPL, il Duster continua a offrire una soluzione ideale per chi cerca un SUV autentico, capace di affrontare qualsiasi terreno con stile e affidabilità. Con questa nuova evoluzione, Dacia conferma il proprio impegno nel democratizzare la mobilità, offrendo un’auto essenziale, cool e perfettamente in linea con le esigenze di chi ama l’avventura senza compromessi.