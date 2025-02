Dacia Duster: un 2024 da record con oltre 25 premi in Europa

Il Dacia Duster continua a dimostrarsi un’icona del mercato SUV, confermandosi nel 2024 come uno dei modelli più premiati dell’anno.

La terza generazione del celebre SUV del brand ha ottenuto oltre 25 riconoscimenti in tutta Europa, rafforzando il suo ruolo di leader per design, prestazioni e accessibilità.

Il riconoscimento più prestigioso è stato assegnato dalla giuria AutoBest, che ha incoronato il nuovo Duster come "Best Buy Car of Europe", titolo riservato al veicolo che meglio combina qualità, innovazione e convenienza economica.

Premi internazionali: il Duster domina in tutta Europa

Duster si è distinto in numerosi mercati europei, raccogliendo riconoscimenti da esperti del settore e giornalisti automotive. Ecco alcuni dei premi più significativi:

Francia

Nouveauté de l’année – Trophées de L’Argus

SUV de l’année – Automobile Awards

SUV de l’année 2024 – Grand Prix Auto-Moto (Auto-Moto Magazine)

Prix des lecteurs dans la catégorie SUV – Auto Plus

Meilleur hybride de l’année – Association des Médias Auto-Moto (AM-AM)

Coup de cœur du Jury – Association des Médias Auto-Moto (AM-AM)

Italia

Auto Europa 2025 – Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive (UIGA)

Germania

Value Champion – Auto Bild

The best family cars – Auto Strassenverkehr

Allrad Award – Auto Bild

Carwow Car of the Year Awards 2025 – Carwow

Regno Unito

Best Small SUV – Auto Express

Smart Spender Award – Carwow

Spagna

Best Car of the Year – The Renting Automotive Awards

Best SUV – Car & Driver

Polonia

Car of the Year Polska 2025 – The Car of the Year

Champion of Value 2024 (categoria SUV medium) – Auto Swiat

Fleet Derby 2024 – Best SUV/Crossover

Romania

Car of the Year 2025 – Romanian Automotive Press Association

The Most 4x4 SUV – Auto Pro

Austria

Grand Austrian Automobile Award – ARBÖ

Irlanda

Car of the Year – Irish Examiner

Lituania

Public Car – Lithuanian Car of the Year competition

Estonia

Estonian Car of the Year – Aasta Auto competition

Dacia Duster: il SUV best-seller che convince clienti e critica

Il successo del Dacia Duster nel 2024 dimostra che il modello continua a essere la scelta ideale per chi cerca un SUV robusto, versatile e accessibile. Con un mix vincente di design moderno, tecnologia migliorata e prestazioni ottimali, il Duster ha saputo imporsi come una delle proposte più competitive del mercato.

L’ampia gamma di premi conferma che Duster non è solo un’auto di successo tra i clienti, ma anche un punto di riferimento per la critica specializzata. Un SUV che coniuga praticità, comfort e un prezzo competitivo, pronto a conquistare nuove sfide nel futuro dell’automotive.