Dakar 2021, Al-Rajhi conquista la tappa 7 e Peterhansel allunga

La prima parte della tappa Marathon da Ha'il a Sakaka di 453 chilometri cronometrati ha visto Yazeed Al- Rajhi beffare la concorrenza. Il saudita della Toyota Overdrive è Stato in lotta fino al termine con la Mini X-Raid di Stéphane Peterhansel, avendo poi la meglio anche se per appena 48”. Con questo ennesimo piazzamento Monsieur Dakar rafforza così la propria leadership nella generale. Terzo di giornata Carlos Sainz.Il campione in carica, pure lui su Mini X-Raid, è partito con il piede giusto dopo una prima settimana alquanto turbolenta, tagliando il traguardo con un ritardo di 1’15.

A 2’48 è invece giunto il grande protagonista dei primi giorni di gara Nasser-Attiyah su Toyota Hilux, quindi a 12’ il polacco della Toyota Orlen Overdrive Jakub Przygonski .

Sesto a 14’43 Yasir Seaidan su Century CR6, seguito dalla Peugeot 3008 DKR di Cyril Despres a 17’06. A distanza ravvicinata dall’ex centauro il transalpino Mathieu Serradori. Ottavo a 20’59 Vladimir Vasilyev su Mini X-Raid e decimo a 22’53 Nani Roma su Hunter BRX.

Undicesima a 29’19 la Peugeot 3008 DKR di Kahlid Al-Qassimi, poi a 31’31 la Ford Raptor RS di Martin Prokop.

Ancora tanti problemi per Sébastien Loeb. L’alsaziano, già alle prese con un venerdì da incubo che lo ha costretto ad attendere per nove ore il camion assistenza, è stato di nuovo bloccato dalla rottura di un cuscinetto sulla sua Hunter. Per lui quarantaduesima posizione e un gap di 1h50.

Tra i camion supremazia Kamaz con Dmitry Sotnikov a precedere di 3’23 Airat Mardeev e di 8’22 Anton Shibalov.

Tra i quad Yamaha al top, con Manuel Andujar davanti di 3’05 al cileno Italo Pedemonte e di 8’51 al francese Alexandre Giroud.

Infine, tra le moto, la Honda di Ricky Brabec ha dettato il passo su quella di Jose Ignacio Cornejo Florimo, staccato di 2’07, e sulla Ktm di Skyler Howes a 2’19.

Classifica Tappa 7 Auto Dakar 2021:

1 Yazeed Al Rajhi Overdrive Toyota 04h 21' 59''

2 Stéphane Peterhansel X-Raid Mini Jcw Team +0’48''

3 Carlos Sainz X-Raid Mini Jcw Team + 01' 15''

4 Nasser Al-Attiyah Toyota Gazoo Racing +02' 48''

5 Jakub Przygonski Orlen Team/Overdrive +12' 00''

6 Yasir Seaidan Srt Racing +14' 43''

7 Cyril Despres Abu Dhabi Racing +17' 06''

8 Mathieu Serradori Srt Racing + 17' 53''

9 Vladimir Vasilyev X-Raid Team +20' 59''

10 Nani Roma Bahrain Raid Xtreme + 22' 53''

(RM Media)