Dakar 2021, percorso, tappe e piloti

Tutto è pronto per l’attesa edizione 2021 della Dakar al via il 2 gennaio da Gedda. Per il secondo anno consecutivo il percorso, quasi del tutto inedito, si snoderà interamente in Arabia Saudita. Le tappe saranno 12 per un totale di 7.646 km, di cui 4.767 cronometrati. Previsto un solo giorno di riposo il 9 gennaio quando la carovana si troverà a Neom.

Malgrado la pandemia abbia costretto il Paese a chiudere le frontiere, la manifestazione, che terminerà venerdì 15, presenterà una variante in più rispetto al passato, ovvero la versione Classic, con auto e camion di produzione precedente al 2000.

Nel complesso i piloti iscritti sono 555, un numero leggermente inferiore ai 561 del 2020, mentre per quanto riguarda i mezzi utilizzati ci saranno108 moto, 124 macchine, 21 quad, 42 camion e 26 vetture storiche, tra cui la Nissan Patrol di Luciano Carcheri e Roberto Musi e la Peugeot di Roberto Camporese e Umberto Fiori.

Come al solito grande attenzione per il campione in carica Carlos Sainz e per il Maestro dell’evento sulle dune Stephane Peterhansel, entrambi su Mini X-Raid. Nasser Al-Attiyah e Giniel De Villers, difenderanno invece i colori della Toyota con le loro Hilux, mentre Nani Roma e Sébastien Loeb porteranno al debutto il buggy della BRX, scuderia che vanta l’appoggio della Prodrive di David Richards.

Scarsa infine la rappresentanza degli italiani almeno per quanto concerne la categoria auto, con David Giovanetti, unico tricolore, a fare da navigatore al transalpino Marco Piana su Toyota della Xtremeplus Polaris Factory.

Percorso Dakar 2021:

P 2 gennaio Gedda-Gedda 11 km PS

1 3 gennaio Gedda-Bisha 277 km

2 4 gennaio Bisha -Wadi al-Dawasir 457 km

3 5 gennaio Wadi al-Dawasir - Wadi al-Dawasir 403 km

4 6 gennaio Wadi al-Dawasir -Riad 337 km

5 7 gennaio Riad – Burayda 419 km

6 8 gennaio Burayda -Ha’il 485 km

7 10 gennaio Ha’il- Sakaka 471km (marathon)

8 11 gennaio Sakaka – Neom 375 km (marathon)

9 12 gennaio Neom - Neom 465 km

10 13 gennaio Neom - AlUla 342 km

11 14 gennaio AlUla – Yanbu 511 km

12 15 gennaio Yanbu –Gedda 225 km

(RMMedia)