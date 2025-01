Dakar 2025: trionfo nel deserto del Quartiere Vuoto per Dania Akeel e Nani Roma

La decima tappa della Dakar 2025, che ha portato i piloti da Haradh a Shubaytah, si è rivelata una delle più spettacolari e ricche di colpi di scena della 47esima edizione.

Con un percorso di 520 km di collegamento e 115 km di speciale, le dune del Deserto del Quartiere Vuoto hanno messo alla prova i veicoli e gli equipaggi, regalando storie di riscatto e determinazione.

Dania Akeel: Un Ritorno Trionfale

La saudita Dania Akeel ha scritto una pagina storica nella Dakar vincendo la tappa nella classe Challenger. Nonostante una rottura della spina dorsale del suo veicolo Taurus T3 Max avesse compromesso le sue possibilità di podio, Akeel non si è arresa. Il suo spirito combattivo l’ha portata a ottenere non solo la vittoria di tappa, ma anche il terzo miglior tempo tra tutte le vetture a quattro ruote, battendo quasi tutte le auto della classe Ultimate.

“Ho visto il tabellone alla fine della tappa e diceva che eravamo terzi in classifica generale! Le dune sono state molto divertenti, è stato un po' come navigare in barca sul mare,” ha dichiarato una raggiante Akeel.

A completare il podio della classe Challenger ci sono stati i compagni di squadra Pau Navarro e Gonçalo Guerreiro. Guerreiro, del Red Bull Off-Road Junior Team, ha ridotto il distacco dal leader Nicolas Cavigliasso a soli 26 minuti, lasciando aperta la sfida per la vittoria finale.

Nani Roma: Il Ritorno del Campione

Lo spagnolo Nani Roma ha festeggiato la sua prima vittoria di tappa nella classe Ultimate dal 2015, portando Ford M-Sport al successo. Già vincitore della Dakar in moto nel 2004 e in auto nel 2014, Roma ha dimostrato che l’esperienza e la perseveranza possono fare la differenza.

“Sono felice per la squadra, grazie a tutto il duro lavoro che hanno svolto. Abbiamo visto un risultato positivo per tutto quello che abbiamo fatto per migliorare la vettura,” ha dichiarato Roma dopo aver tagliato il traguardo con 18 secondi di vantaggio sul brasiliano Lucas Moraes.

Lotta Serrata tra i Big

La battaglia per il podio nella classe Ultimate è più aperta che mai. Il sudafricano Henk Lategan ha preso il comando della classifica generale, mentre Mattias Ekström e Nasser Al-Attiyah inseguono rispettivamente in terza e quarta posizione, con un distacco di circa mezz’ora.

“L'obiettivo non era vincere oggi, ma avere una buona posizione di partenza per domani. Finire sul podio sarebbe bello, ma ci sono ancora due giorni difficili,” ha dichiarato Ekström.

Francisco 'Chaleco' López e la Classe SSV

Nella classe SSV, il cileno Francisco 'Chaleco' López ha conquistato la sua quinta vittoria di tappa, ma per migliorare la sua terza posizione in classifica generale dovrà sperare in errori o problemi da parte di Brock Heger e Xavier de Soultrait nei prossimi due giorni.

“Il sole era molto luminoso e questo ha complicato le cose. Abbiamo spinto al massimo e siamo contenti del nostro risultato,” ha dichiarato López.

Moto: Sanders Domina, Benavides Insegue

L’australiano Daniel Sanders ha consolidato la sua leadership nella categoria moto, aumentando il vantaggio a 16 minuti e 31 secondi. Sanders, 30 anni, punta a conquistare il suo primo titolo Dakar, ma dovrà fare attenzione agli inseguitori, tra cui l’argentino Luciano Benavides e il francese Adrien Van Beveren.

“È stata una tappa calda, dura e difficile. La sabbia era morbidissima e la tappa era molto tecnica. Ora siamo pronti per una grande giornata domani,” ha affermato Sanders.

Verso la Penultima Tappa

Con la penultima tappa in programma giovedì, l’imprevedibilità delle dune del Deserto del Quartiere Vuoto tiene ancora tutti con il fiato sospeso. Basta un piccolo errore per ribaltare completamente le classifiche, e i distacchi potrebbero annullarsi in un batter d’occhio.

Classifica generale selezionata del Rally Dakar 2025 dopo la Tappa 10

Ultimo

1. Henk Lategan (ZAF) 47:29.57

2. Yazeed Al Rajhi (SAU) +2.27

3. Mattias Ekström (SWE) +26,46

4. Nasser Al-Attiyah (QAT) +30,21

5. Mitch Guthrie Jr. (USA) +54,05

8. Seth Quintero (USA) +1:36.45

13. Rokas Baciuška (LTU) +3:32.37

14. Lucas Moraes (BRA) +4:56.19

19. Guillaume De Mévius (BEL) +7:47.52

41. Cristina Gutiérrez (ESP) +37:47.57

45. Nani Roma (ESP) +66:00.16

Sfidante

1. Nicolas Cavigliasso (ARG) 51:54.09

2. Gonçalo Guerreiro (POR) +26.00

3. Pau Navarro (ESP) +1:42.53

5. Corbin Leaverton (USA) +3:51.41

30. Dania Akeel (SAU) +73.15.13

SSV

1. Brock Heger (USA) 53:25.31

2. Xavier de Soultrait (FRA) +1:49.53

3. Francisco López (CHL) +2:06.47

Bici

1. Daniel Sanders (AUS) 49:53.59

2. Tosha Schareina (ESP) +16.31

3. Adrien Van Beveren (FRA) +22.24

4. Luciano Benavides (ARG) +29,14

8. Edgar Canet (ESP) +1:30.48