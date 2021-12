David Fan nominato alla guida di Marelli in Cina

Marelli,ha annunciato oggi la nomina di David Fan come Executive Vice President e Presidente Marelli Cina, a partire dal 1° gennaio 2022.

L’incarico sarà fondamentale per rafforzare la posizione di Marelli nel mercato cinese in continua espansione, accelerando così la crescita dell’azienda anche a livello globale.

David Fan ha costruito una carriera di 25 anni nel settore automotive, lavorando in aziende globali con una forte presenza internazionale e in particolare in Cina. Le capacità di leadership di David sono supportate dal suo solido background tecnico, con un dottorato in Ingegneria presso la University of Pittsburgh negli Stati Uniti. Entra a far parte di Marelli dopo l’esperienza in Nexteer, il fornitore americano di componenti automotive a maggioranza cinese, dove è stato Global Vice President e Presidente Asia-Pacifico. In precedenza, David ha trascorso cinque anni in Delphi, con sede a Shanghai, dove è stato Vice President e Presidente Cina, responsabile dello sviluppo del business in Cina, delle vendite e del marketing destinati agli OEM in Cina in tutte le Technology BU di Delphi, e Managing Director. Nei 17 anni precedenti, ha costruito la sua carriera in Tenneco, uno dei maggiori progettisti, produttori e distributori di prodotti automotive per il primo equipaggiamento e l’aftermarket. David ha conseguito anche una laurea in Ingegneria Meccanica presso l’University of Science and Technology in Cina, e un MBA presso l’Università del Michigan.

Nel suo nuovo ruolo, David Fan avrà la responsabilità di guidare il business di Marelli in Cina, con l’obiettivo di sostenere la crescita degli OEM cinesi nazionali e degli OEM globali in Cina, e di supportare le case automobilistiche a livello globale con soluzioni tecnologiche innovative.

Marelli vanta diverse joint venture con partner locali, destinate a sviluppare e produrre tecnologie per diverse aree di prodotto per l’automotive. Il business cinese giocherà per Marelli un ruolo cruciale nel favorire il successo dell’intera azienda.

Commentando il nuovo ruolo, David Fan ha dichiarato: “Marelli è un marchio con un patrimonio incredibile e un track record di qualità e innovazione. Sebbene ci siano stati molti passi significativi nel mercato cinese, credo che il potenziale di crescita di Marelli in Cina sia ancora enorme, e sono davvero onorato di unirmi al team in un momento di grandi opportunità. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura”.