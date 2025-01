Drivalia e Lux Vide: partnership per la mobilità sostenibile nel mondo della produzione televisiva

Drivalia, azienda leader nel settore del noleggio e della mobilità del Gruppo CA Auto Bank, ha stretto una collaborazione con Lux Vide,

prestigiosa casa di produzione televisiva e cinematografica europea, parte del gruppo Fremantle. Una partnership che unisce innovazione tecnologica e sostenibilità, due valori condivisi da entrambe le realtà.

Lux Vide, conosciuta per aver realizzato oltre 1.500 ore di prime-time per broadcaster nazionali e internazionali, è un pilastro del panorama audiovisivo europeo. Negli ultimi anni, la società si è distinta per il suo impegno verso la sostenibilità ambientale, avviando un ambizioso progetto per trasformare il proprio polo produttivo nel primo in Europa alimentato esclusivamente da fonti rinnovabili.

In questo contesto, Drivalia ha fornito cinque Ford Puma Hybrid al team di Lux Vide, integrando soluzioni di mobilità avanzate e a basso impatto ambientale. La scelta di veicoli ibridi testimonia l’intento comune di ridurre l’impronta ecologica, senza rinunciare all’efficienza e al comfort.

“La partnership con Lux Vide è un ulteriore passo verso il nostro obiettivo di promuovere una mobilità più sostenibile,” ha dichiarato un portavoce di Drivalia. “Siamo orgogliosi di supportare una realtà così importante nella produzione audiovisiva, contribuendo al loro percorso green.”

Questa collaborazione rappresenta un esempio concreto di come aziende provenienti da settori diversi possano unirsi per affrontare le sfide ambientali globali. Drivalia e Lux Vide dimostrano che innovazione e sostenibilità possono essere il motore di un futuro più verde.