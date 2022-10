Drivalia raccoglie il testimone da Leasys Rent sulle maglie dell’ Verona FC

Dopo la presentazione ufficiale al Salone dell’Auto di Parigi, Drivalia raccoglie il testimone di Leasys Rent e ne prende il posto come Sleeve-Jersey Sponsor dell’Hellas Verona FC

A partire dal match di lunedì 31 ottobre, che vedrà il team gialloblù impegnato in casa contro la Roma, sulle maglie della squadra veronese esordirà il nuovo logo di Drivalia. La nuova società di noleggio e mobilità del Gruppo FCA Bank supporterà l’Hellas Verona FC fino al termine della stagione 2022/2023 del campionato di Serie A.

Drivalia, nata con l’ambizione di diventare uno dei principali operatori del settore della mobilità sostenibile in Europa, si occuperà di mobilità a 360°, proponendo una gamma completa di soluzioni: dal car sharing elettrico agli innovativi abbonamenti all’auto, passando per il noleggio che copre tutte le durate. Oggi Drivalia è presente in 7 Paesi europei (Italia, Francia, Regno Unito, Spagna, Portogallo, Grecia e Danimarca), e nel 2023 si estenderà in Germania, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera e Polonia.