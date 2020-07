DS 3 CROSSBACK E-TENSE: 100 % elettrico con un autonomia di 320 km

DS 3 CROSSBACK E-TENSE è il primo B-SUV premium 100 % elettrico del mercato, propone prestazioni elettrizzanti in un comfort raffinato, firmato DS Automobiles.

La catena di trazione elettrica di DS 3 CROSSBACK E-TENSE è composta da un motore elettrico da 100 kW (136 cv) e 260 Nm, abbinato a una batteria agli ioni di litio da 50 kWh e da un sistema di recupero di energia alla decelerazione e in frenata. L’autonomia è di 320 km (ciclo WLTP), ovvero 430 km secondo il ciclo NEDC. Le prestazioni rivoluzionano anche la guida, con accelerazioni da 0 a 50 km/h in soli 3,3 secondi.

Il comfort fissa nuovi standard grazie a un trattamento eccezionale della rumorosità nell’abitacolo e all’assenza di vibrazioni del motore. Il comportamento stradale è migliorato dal posizionamento centrato e abbassato della batteria compatta interamente montata sotto il pianale. La massa della batteria è compensata in parte grazie a un risparmio di 50 chilogrammi su altri elementi rispetto a un DS 3 CROSSBACK equivalente.

Sono proposte tre modalità di guida: ECO per massimizzare l’autonomia, NORMALE e SPORT con un surplus di coppia. A questo si aggiungono due soluzioni di recupero di energia, ereditate dalla Formula E, controllate dal conducente: NORMALE, per simulare il comportamento di un motore termico, o BRAKE, che applica una decelerazione di 1,2 m/s2 e permette di sfruttare al massimo le tecnologie di rigenerazione dell’energia.

L’autonomia è ottimizzata dalla possibilità di preimpostare la temperatura dell’abitacolo e della batteria prima della partenza e dalla presenza di una pompa di calore con un rendimento eccezionale.

La ricarica rapida da 100 kW permette di ricaricare 9 chilometri al minuto e di raggiungere l’80 % di ricarica in 30 minuti, grazie alla quale è possibile pianificare anche i viaggi estivi di lunga percorrenza, per un’estate green. Per effettuare la ricarica della batteria a domicilio, il brand DS propone DS Smart Wallbox connessa, con una versione trifase che consente una ricarica completa in sole 5 ore. Un’altra versione di ricarica monofase permette di ricaricare il 100 % della batteria in 8 ore.

In questa versione 100% elettrica, DS 3 CROSSBACK E-TENSE si distingue per delle cromature satinate e l’integrazione della firma E-TENSE. Anche il paraurti posteriore ha un design specifico. Sono proposti inoltre gli esclusivi cerchi in lega da 18’’ KYOTO e una nuova tinta carrozzeria Grigio Cristallo.