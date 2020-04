DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4: disponibili cinque differenti modalità di guida

Quando si sale sulla DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 si è accolti dal messaggio Ready sul quadro strumenti che fornisce la chiara indicazione che il veicolo è pronto per partire: una segnalazione fondamentale, poiché non ci sono rumori o vibrazioni all'accensione. Da qui possiamo iniziare a scegliere la modalità di guida preferita, dall'apposito comando posizionato sulla console centrale.

La modalità Elettrica, predefinita se la carica della batteria è sufficiente, consente velocità fino a 135 km/h e viene indicata esternamente dal LED blu situato sul retro dello specchietto interno.

Con la modalità Ibrida, la gestione dell'energia diventa invece automatica. Il suo obiettivo è ottimizzare il consumo di energia in base a chilometraggio e stile di guida, quindi la vettura gestisce in maniera autonoma la scelta tra alimentazione a benzina, elettrica oppure entrambe.

Chi ama la guida più dinamica, trova nella modalità Sport, che permette di sfruttare a fondo i 300 cv di potenza combinata, la risposta al desiderio di unire le significative prestazioni offerte dall'integrazione del motore benzina con la trazione dei due motori elettrici, compatibilmente con la carica della batteria di trazione. Il suo funzionamento è enfatizzato dalle esclusive sospensioni DS ACTIVE SCAN SUSPENSION.

Le stesse sospensioni sono alla base del formidabile benessere conferito dalla modalità Comfort, magari su fondi non perfetti, dove la fluidità delle tecnologiche sospensioni si rivela fondamentale.

Infine, la modalità 4x4 viene espressa dalla sigla 4WD, con cui DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 riesce a mantenere motricità ottimale su strade innevate, oppure fondi difficili per la presenza di fango o sabbia, consentendo anche l'attraversamento di guadi a velocità moderata. Efficace fino a 135 km/h, questa modalità si esprime al meglio a bassa e media velocità.

Le differenti impostazioni, non fanno che confermare la capacità di DS Automobiles nel fornire risposte in grado di adattarsi alle attitudini individuali, tanto sul lato estetico di DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4, quanto su quello di un piacere di guida pronto a esprimersi in maniera distintiva.