DS Automobile aggiorna la gamma DS4 e DS7

Con le novità introdotte sulla propria gamma, DS Automobiles potenzia i modelli DS 4 e DS 7, già tra i best seller del marchio francese, e pone ancora una volta al centro i propri clienti, rendendo la fase di acquisto più semplice e intuitiva.

In linea con la strategia introdotta ad ottobre per DS 3, la gamma di DS 4 viene semplificata e potenziata con nuove dotazioni e viene ora proposta con quattro livelli di allestimento –Bastille Business, Performance Line, Rivoli, Opera - e un entry level più ricco, semplificando il processo di acquisto al cliente finale e garantendo al contempo una customer journey digitale più intuitivo.

Il nuovo allestimento base Bastille Business va a sostituire l’allestimento Trocadero, arricchendosi di ulteriori contenuti, tra cui i cerchi in lega Firenze da 19” e la telecamera posteriore, e nuovi particolari cromati come i pannelli e i profili portiere. Inclusi nelle dotazioni aggiuntive troviamo i sensori di parcheggio anteriori, i sedili Comfort in tessuto e tela DS, i sedili anteriori con regolazione lombare manuale, le modanature interne in alluminio guilloché, nonché gli appoggiagomiti anteriore e posteriore centrale con passaggio per gli sci e la nuova colorazione della calandra Glossy Black. Tra i principali optional spiccano l’Head up Display e IRIS Navigation System, il Pack Keyless e portellone motorizzato e il Pack Techno. Gli interni mantengono le caratteristiche della Trocadero e sono caratterizzati da tessuto e tela DS.Sulla nuova Performance Line troviamo di serie i fari ECO LED, mentre i DS Matrix Led sono ora in opzione. Si arricchiscono anche gli interni dell’allestimento Rivoli, che aggiunge elementi di tela DS alla pelle.

Con l’arricchimento della Nuova Gamma, DS Automobiles è in grado di offrire al cliente un servizio premium in termini di comfort e di design grazie agli allestimenti Bastille Business, Rivoli e Opera, mentre la gamma sportiva di DS 4 diventa ancora più appagante grazie alla nuova Performance Line. DS 4 mantiene quindi una gamma completa ponendosi come alternativa molto competitiva, sia nel restyling che nel prezzo, rispetto ai principali attori del settore Premium.

Novità anche per DS 7, che introduce una nuova strategia Pack che mira alla rimodulazione delle combinazioni degli optional in risposta alle esigenze dei clienti. La gamma DS 7 si conferma equilibrata e completa, con qualche modifica negli equipaggiamenti: la nuova tinta metallizzata Grigio Titano va a sostituire la tinta Grigio Platino, mentre le versioni E-TENSE montano ora il caricatore di Bordo da 3,7 kWh abbinato ad un cavo Modo 2.

Cinque i principali nuovi Pack a disposizione: l’”Alarm, Acces & Camera Pack” che comprende l’apertura elettronica del portellone posteriore, il Keyless Access, la telecamera di retromarcia e l’antifurto; il Pack “Drive Assist + Vision 360” per una maggiore sicurezza alla guida; il “Panoramic Pack” comprensivo di tetto panoramico, vetri stratificati e oscurati, climatizzatore automatico bizona esteso, barre al tetto, orologio BRM R180 e pedaliera in alluminio; il “Sound Pack” con l’Hi-Fi System Focal Electra ®, vetri stratificati e oscurati e Lounge Lights, e infine il Pack che combina Drive Assist, Vision 360° e Night vision.