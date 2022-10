DS Automobiles al Salone di Parigi giovane ed elettrificata al 100%.

Evento speciale: la DS Boutique offrirà bozzetti originali, disegnati a mano durante lo sviluppo delle sue vetture

The French Art of Travel: uno stand sofisticato che sposa materiali e colori contrastanti con la luminosità del legno e dei pannelli neri per pareti divisorie, che crea un'atmosfera profumata di fragranza DS e di musica d'atmosfera esclusiva grazie agli altoparlanti e alla playlist FOCAL. Sullo stand una luce calda e avvolgente presenterà al meglio la gamma E-TENSE.

Lo stand DS Automobiles invita il pubblico a vivere il mondo del Marchio in modo immersivo scoprendo design eccezionali e una comprensione unica dell'esperienza francese.

Già svelata durante la Paris Fashion Week, la Nuova DS 3 fa la sua prima apparizione pubblica durante il Salone di Parigi 2022. Nel suo stand, DS Automobiles presenta altre novità: DS 9 E-TENSE OPÉRA PREMIÈRE, un'ouverture senza pari, offerta in edizione limitata per mostrare la migliore competenza automobilistica francese e una gamma estesa a emissioni zero, DS 4, con una nuova versione molto premium e Nuovo DS 7, introdotto quest'estate.

In aggiunta a questa nuova gamma, sono presenti anche il laboratorio ad alte prestazioni E-TENSE PERFORMANCE e la monoposto DS E-TENSE FE21 Formula E.

Lo stand DS Automobiles si trova nel padiglione 4 del Parc des Expositions alla Porte de Versailles. Il Salone di Parigi 2022 si svolgerà dal 17 al 23 ottobre a Parigi.