DS Automobiles: nuova campagna TV per la Collection Antoine de Saint-Exupéry

La nuova campagna pubblicitaria dedicata alla DS 7 Antoine de Saint-Exupéry torna protagonista sulle principali emittenti televisive italiane, offrendo una promozione straordinaria:

il modello Plug-in Hybrid è ora disponibile allo stesso prezzo del Diesel. La promozione prevede un tasso vantaggioso del 4,99%, con una rata mensile a partire da 300€per 35 mesi, un anticipo ridotto di 6.602€ e una rata finale di 28.919€. La campagna è on air fino al 15 settembre, mentre lo spot radiofonico sarà trasmesso dal 16 al 22 settembre sui principali canali.

La DS 7 Antoine de Saint-Exupéry, fiore all'occhiello della nuova collezione, si distingue per le motorizzazioni ibride plug-in con potenze che variano tra i 225 CV, 300 CV e 360 CV, insieme alla versione con motore Diesel BlueHDi 130. Il design elegante e raffinato si ispira alla filosofia e alle opere del celebre scrittore e aviatore francese Antoine de Saint-Exupéry, con dettagli esclusivi come la citazione “È la via del dialogo tra le stelle e noi”, incisa sui battitacchi delle portiere.

Protagonista dello spot TV è proprio la DS 7 Plug-in Hybrid, ripresa in un contesto evocativo nel deserto marocchino, dove il sofisticato sistema DS NIGHT VISION garantisce una visibilità potenziata durante la guida notturna, monitorando ogni possibile ostacolo sulla strada, come la piccola volpe del deserto, la fennec.

L'eleganza degli interni è caratterizzata da sedili in pelle Nappa Marrone Criollo, cuciture in stile Terre de Cassel, e dettagli ricercati che esaltano l’atmosfera premium della vettura. L'esterno della DS 7 Antoine de Saint-Exupéry si distingue per le livree esclusive "Volo di Notte", Grigio Cristallo e Nero Perla, accompagnate da cerchi da 21 pollici disegnati specificamente per questa versione.

Per tutto il mese di settembre, la campagna sarà supportata da una forte presenza su affissioni digitali nelle principali città italiane e da iniziative digitali, social e stampa, coinvolgendo anche i modelli DS 3 e DS 4 della Collection Antoine de Saint-Exupéry.