DS Automobiles protagonista come Main Sponsor, al 79° Open d’Italia di Golf

Dopo il successo riscosso lo scorso anno, il marchio premium DS Automobiles, Main Sponsor della Federazione Italiana Golf, torna protagonista all’Open d'Italia 2022, in qualità di Title Sponsor.

Giunta alla 79° edizione, la competizione è la più importante a livello nazionale e, al tempo stesso, una straordinaria vetrina in cui si fondono eleganza, sportività e autentico spirito green.

Anche quest’anno lo storico “Marco Simone Golf & Country Club” farà da cornice alla manifestazione, che si svolgerà a Roma dal 15 al 18 settembre. Per l’occasione DS Automobiles metterà a disposizione una selezione della sua gamma E-TENSE – composta dalla premiata DS 4 e dalla raffinata berlina DS 9 e dall’audace Nuovo DS 7. Le vetture potranno sia essere ammirate statiche nella verde cornice del Marco Simone, sia utilizzate per un servizio shuttle esclusivo ed ecologico. Sinonimo di efficienza e rispetto ambientale, l’offerta E-TENSE riflette la volontà del Brand di essere protagonista della mobilità elettrica e sostenibile, senza mai rinunciare alla raffinatezza e alle performance che da sempre lo caratterizzano.

Riflettori puntati sul Nuovo DS 7 E-TENSE, l’unico del segmento a proporre tre motorizzazioni ibride plug-in con 225, 300 e 360 cavalli.

Caratterizzato da un comfort impareggiabile e da propulsori elettrificati, l’inedito modello unisce massimo sviluppo tecnologico ed eleganza, proponendosi come la più alta espressione dell’arte di viaggiare alla francese fatta di raffinatezza, materiali nobili a bordo ed artigianalità.

L’audace Nuovo DS 7 E-TENSE incarna perfettamente i valori del Brand che incarna il savoir-faire francese del lusso nell'industria automobilistica.

Fin dal suo lancio, avvenuto nel 2014, il marchio ha posto l'elettrificazione al centro della sua strategia, tanto che appena cinque anni dopo ha presentato una gamma interamente elettrificata. Nel 2020 è risultato il marchio multi-energia con le emissioni di CO2 più basse in Europa. E la transizione sta accelerando: dal 2024, infatti, ogni nuovo prodotto di DS Automobiles sarà 100% elettrico. Del resto, le tecnologie di ultima generazione adottate dalla gamma E-TENSE si amalgamano con sapienza ai materiali pregiati e alle lavorazioni artigianali degli interni, dando vita a modelli unici ed esclusivi che rimangono impressi per la forte personalità e la massima cura dei dettagli.

«Siamo molto orgogliosi di prendere parte al DS Automobiles 79° Open d'Italia 2022, un appuntamento sportivo in perfetta sintonia con la nostra clientela alla ricerca di espressione personale e sempre più attenta all’ambiente – dichiara Eugenio Franzetti, Managing Director di DS Automobiles Italia –. È quindi il contesto ideale dove far conoscere al grande pubblico la nostra visione pionieristica della mobilità del futuro. Zero emissioni, zero rumore e zero vibrazioni: sono gli obiettivi che ci poniamo quotidianamente per realizzare vetture belle, innovative e rispettose dell’ambiente, gli stessi valori green che ogni giorno si vivono sui campi di golf. Dunque, un approccio vincente, confermato dai successi commerciali, che ci consente di guardare al domani con crescente fiducia e ambizione».