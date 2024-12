DS N°8: anteprima mondiale al Salone di Bruxelles 2025

DS Automobiles è pronta a segnare un nuovo capitolo nella mobilità elettrica con l’anteprima mondiale della DS N°8 al Salone dell’Auto di Bruxelles 2025.

L’evento, che si terrà presso il centro Expo di Bruxelles dal 10 al 19 gennaio, offrirà ai visitatori l’opportunità di scoprire in dettaglio questa innovativa vettura e l’intera gamma elettrificata del marchio francese.

Design e Prestazioni: La Nuova Arte Francese del Viaggio

Ispirata alla concept car DS AERO SPORT LOUNGE, DS N°8 rappresenta un mix perfetto di eleganza e innovazione. Questo SUV Coupé 100% elettrico vanta un Cx di 0,24, che contribuisce a un’autonomia straordinaria di 750 km nel ciclo combinato WLTP e oltre 500 km in autostrada. Con una potenza massima di 350 CV, disponibile nelle versioni a 2 o 4 ruote motrici, DS N°8 ridefinisce il concetto di comfort e serenità dinamica.

L’esemplare esposto al Salone, in allestimento ÉTOILE, sfoggerà una livrea Grigio Cristallo con dettagli duo-tone nero e interni in pregiata pelle Nappa marrone Alezan, sottolineando l’attenzione di DS Automobiles per i materiali e le finiture di alta gamma.

Un’Esperienza Immersiva allo Stand DS Automobiles

Lo stand DS Automobiles, situato nel padiglione 5 dell’area Premium del Gruppo Stellantis, offrirà un’esperienza immersiva grazie al DS DESIGN STUDIO. Questo strumento digitale permetterà ai visitatori di esplorare la DS N°8 in dettaglio, personalizzandola secondo i propri gusti.

La Gamma Elettrificata di DS Automobiles

Oltre alla DS N°8, saranno presenti altri modelli elettrificati, a dimostrazione della versatilità dell’offerta DS:

DS 3 E-TENSE: SUV compatto con batteria da 54 kWh, autonomia di 404 km (WLTP) e interni in Alcantara® nero. La livrea Rosso Diva ne esalta il carattere elegante e dinamico.

DS 4 HYBRID: Berlina dinamica con tecnologia ibrida da 136 CV, capace di ridurre le emissioni di CO2 di oltre il 15% e di viaggiare per oltre il 50% del tempo in città a emissioni zero.

DS 7 PLUG-IN HYBRID 225: SUV premium con autonomia elettrica fino a 80 km in città (WLTP) e interni in Alcantara® nero, pensato per unire eleganza, comfort e prestazioni.

Il Salone dell’Auto di Bruxelles 2025 si preannuncia un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di mobilità sostenibile e design all’avanguardia. DS N°8 promette di essere la protagonista indiscussa, incarnando la visione di DS Automobiles per il futuro della mobilità elettrica.