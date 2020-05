E' ripartita l’attività dei punti vendita Citroën in Italia.

Da lunedi le Concessionarie Citroën tornano ad essere operative e riaprono i loro showroom nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza a tutela della salute di tutti i Clienti, visitatori e collaboratori.

Da sempre attenta alle esigenze dei suoi Clienti, Citroën si ispira alle persone e propone prodotti e servizi in linea con le evoluzioni della società e al passo con i tempi. La Marca considera le persone e i loro stili di vita la sua principale fonte di ispirazione e non smette mai di creare soluzioni innovative e renderle accessibili a tutti, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alla mobilità e offrire maggiore serenità. Uno spirito che si ritrova nella sua firma ‘INSPIRED BY YOU’, al centro di tutte le sue azioni quotidiane

Con questo approccio Citroën resta al fianco dei suoi Cienti e si impegna in Italia con 5 promesse nei loro confronti per offrire nuovi servizi e nuove offerte, nel pieno rispetto della sicurezza e per la loro maggiore serenità.

PROMESSA #1 – VIENI A TROVARCI QUANDO VUOI. LE CONCESSIONARIE RIAPRONO IN SICUREZZA.

Anche senza appuntamento, i Clienti possono tornare presso i Punti Vendita Citroën, dove sono attivi tutti i protocolli di sicurezza a tutela della salute. Negli showroom, ad attendere il pubblico, oltre al personale ci sono i modelli Citroën che compongono una gamma articolata e talmente variegata da riuscire ad esaudire differenti esigenze e preferenze.

Ad iniziare dalla gamma SUV Citroën che continua ad essere molto apprezzata con i due modelli in grado di offrire modularità e comfort di riferimento, pronti a catalizzare subito l'attenzione per il loro design unico che esprime potenza e protezione. La compattezza e la versatilità di SUV C3 Aircross affiancano le tecnologie e il comfort di riferimento di SUV C5 Aircross, presto disponibile anche nella versione SUV C5 Aircross Hybrid plug-in, per un’esperienza ai massimi livelli in termini di versatilità di utilizzo, di fluidità di guida e di benessere e modularità a bordo.

Entrambi i modelli esprimono quel concetto di versatilità interpretato in maniera esemplare da Berlingo, veicolo icona del Multispazio, in grado di rispondere alle esigenze del tempo libero e della famiglia. Necessità ulteriormente amplificate dall'approccio monovolume di Spacetourer e C4 Spacetourer, pronte ad intercettare nuovamente la famiglia oppure il professionista, confermandosi soluzioni ideali per una vita intensa e senza limiti. Anche per il trasporto di 7 persone, che beneficiano di un'abitabilità da riferimento su Grand C4 Spacetourer.

I Clienti alla ricerca di una berlina ultra-confortevole potranno riscoprire C4 Cactus, che ha inaugurato le innovazioni tecnologiche Citroën al servizio del benessere a bordo, le sospensioni Progressive Hydraulic Cushions® ed i sedili Advanced Comfort. Versatilità, spazio e benessere sono concetti basilari per la Marca Citroën, ripresi pienamente dalla best-seller C3 che continua a conquistare per la sua compattezza valorizzata dall'energia che esprime con la sua colorata personalità.

Ancora più piccola ma altrettanto dinamica e frizzante, è la citycar C1, ora con nuovi colori in gamma disponibili sia sulla versione berlina, da 3 o 5 porte, sia sulla versione con tetto in tela apribile 5 porte Airscape.

PROMESSA #2 – SERVIZI ONLINE SEMPRE OPERATIVI.

La visita in concessionaria può in ogni caso essere affiancata o sostituita dall'esperienza virtuale offerta dal sito web grazie a Citroën Carstore e Citroën Carstore Business, le due piattaforme che consentono ai Clienti, privati e business, di individuare in tempo reale i modelli in pronta consegna. L'esperienza digitale consente di localizzare la Concessionaria più vicina, scoprirne i veicoli in stock, selezionando il modello in base alle proprie preferenze. In aggiunta, la Marca continua a rimanere vicina ai suoi Clienti attraverso servizi online sempre attivi come web-chat e videocall.

PROMESSA #3 – TEST DRIVE COMODAMENTE A CASA TUA.

Citroën offre ai suoi Clienti la possibilità di effettuare la prova della vettura desiderata, partendo direttamente dalla propria abitazione, anziché recarsi presso il Punto Vendita. Una volta contattati dai Clienti, i Punti Vendita aderenti all’iniziativa invieranno un proprio incaricato presso il domicilio indicato dal Cliente con la vettura da provare, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza.

PROMESSA #4 – CONSEGNA A DOMICILIO DELLA TUA NUOVA CITROËN.

Per limitare gli spostamenti e rispondere alle esigenze dei Clienti che desiderano restare presso il proprio domicilio, Citroën offre la possibilità di ricevere direttamente a domicilio la nuova vettura acquistata. I Clienti che desiderano beneficiare di questo servizio possono contattare la loro Concessionaria di riferimento per verificare la disponibilità del servizio e concordarne le tempistiche. La consegna della vettura a domicilio viene effettuata nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza da parte di un incaricato del punto vendita Citroën.

PROMESSA #5 – ESCLUSIVO FINANZIAMENTO “SIMPLY WITH YOU”.

La Marca Citroën considera le persone come la principale fonte di ispirazione e per loro rinnova costantemente le sue proposte, in termini di prodotti e di servizi. Con questo approccio, per rispondere alle esigenze di mobilità dei suoi Clienti e offrire loro maggiore serenità, Citroën propone il finanziamento “Simply with you”, un’offerta molto vantaggiosa, ispirata dalle persone, con la certezza dell’anticipo zero, la garanzia del valore futuro della vettura al termine del finanziamento e la sicurezza della copertura integrativa che assicura il rispetto delle scadenze. Il Cliente potrà scegliere in totale libertà se tenere, sostituire o restituire la propria Citroën. Inoltre il servizio garantisce massima flessibilità di durata e chilometraggio a disposizione, per una maggiore serenità per i Clienti.