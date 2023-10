E-GAP, con un clik programmi la ricarica di Fiat 500e

Negli scorsi giorni E-GAP ha anche lanciato il nuovo piano tariffario, che prevede un abbassamento del prezzo delle singole ricariche e la semplificazione dei tempi di intervento del van.

Una ricarica elettrica ancora più comoda, semplice e rapida. Grazie alla connessione tecnologica fornita dalla start up 2hire per i clienti di E-GAP, il primo servizio di ricarica rapida urbana, mobile e on-demand in Europa, sarà da oggi possibile ricaricare la Nuova 500 semplicemente con un click.

La connessione dell’app FIAT con quella di E-GAP permette una esperienza di ricarica estremamente semplice e completamente da remoto, con ampio risparmio di tempo. Il cliente per richiedere la ricarica basta che lasci parcheggiata la sua Nuova Fiat 500, si geolocalizzi, richieda la ricarica ed un van di E-GAP 100% elettrico lo raggiungerà ovunque si trovi, permettendogli di non interrompere lo svolgimento delle sue attività, svincolandolo da ogni operatività della ricarica. A distanza riceverà regolarmente notifiche sull’ app FIAT ed E-GAP sull'esecuzione del servizio, consentendogli di monitorare lo stato della ricarica. Questa integrazione permetterà al cliente di adattare la richiesta della ricarica alle sue esigenze individuali, beneficiando del comfort di utilizzo del servizio.

"Questa innovativa connessione tecnologica tra il veicolo e il nostro sistema di ricarica rappresenta un significativo passo avanti nel nostro impegno a fornire un servizio all'avanguardia nel mercato della mobilità e sempre più centrato sul cliente che guida in elettrico. Ciò permetterà ai nostri clienti di risparmiare un tempo maggiore grazie all'accesso diretto da parte di E-GAP allo sportello dell'auto" ha dichiarato Francesco De Meo, Head of Marketing di E-GAP

Negli scorsi giorni, E-GAP ha lanciato il suo nuovo piano tariffario, che prevede un abbassamento del prezzo delle singole ricariche, pensato per offrire un'esperienza ulteriormente vantaggiosa e più conveniente ai suoi clienti, garantendo così un servizio ancora più rapido ed efficiente. Il nuovo piano tariffario prevede, nel costo totale della ricarica, un costo della chiamata pari a 7,99€ e la quantità di energia richiesta a 0.69€/kWh.

E-GAP è il primo servizio di ricarica rapida urbana, mobile e on-demand. Tramite l’omonima app per smartphone,

E-GAP consente di ricevere una ricarica a domicilio, di livello “fast charge” ed eseguita tramite e-van a zero emissioni. Attivo a Milano, Roma, Bologna, Torino, Brescia e presente a Parigi, Madrid e Monaco di Baviera, ma presto disponibile in altre città italiane ed europee. E-GAP è stata fondata dal Presidente e azionista di riferimento Eugenio de Blasio, tra i pionieri del settore della Green Economy, già Amministratore Delegato e top manager di gruppi quotati al Nasdaq e dal Global CEO Daniele Camponeschi, Chief Investment Officer in primari gruppi finanziari. L’azienda si avvale inoltre di top manager con un'importante esperienza multidisciplinare a livello internazionale come Luca Fontanelli, Europe General Manager e Italy CEO. Per ulteriori info: e-gap.com