e-Mobility by FCA protagonista di un webinar con gli studenti dell' EMS

Per questo Fiat Chrysler Automobiles collabora da anni con diversi atenei italiani per promuovere lo sviluppo di una nuova mobilità, più attenta alle esigenze del nostro pianeta. Va in questa direzione l’iniziativa organizzata da Energia e Mobilità Sostenibile (EMS), l’associazione fondata da alcuni studenti dell’Università di Parma che – attraverso un viaggio nell’e-mobility italiano – racconta ai ragazzi come le migliori realtà imprenditoriali del nostro Paese si stiano impegnando per trasformare la mobilità. FCA è protagonista del webinar odierno trasmesso live su YouTube a partire dalle 15 (è possibile vederlo collegandosi a questo link) attraverso le testimonianze di tre componenti del suo team e-Mobility: Gabriele Catacchio (Program Manager e-Mobility), Franco Anzioso (Electrical Vehicles User Product & Service Experience) e Vittorio Ravello (Technical Matter Expert e-Mobility). A organizzare il webinar il team EMS, composto da Pier Carlo Cadoppi (presidente), Abel Gambini (vice presidente), Alessandro Secchi, Edoardo Ferri e Davide Kalegarich.

“Poter raccontare agli studenti quello che facciamo è molto importante – afferma Gabriele Catacchio – I giovani non sono solo potenziali nuovi clienti ma veri e propri generatori di idee. Spesso i loro spunti si sono rivelati utilissimi per il nostro lavoro. La sensibilità delle nuove generazioni è uno strumento prezioso che FCA non ha mai trascurato. Per questo abbiamo accettato volentieri l’invito di EMS”.

Informare e sensibilizzare gli studenti è l’obiettivo primario di EMS che attraverso workshop, eventi e test drive promuove ormai da alcuni anni la mobilità alternativa all’interno degli atenei. “Siamo orgogliosi di esserci potuti confrontare con lo staff di e-Mobility – spiega Davide Kalegarich, team leader del progetto di EMS – Il nostro ruolo è incentivare la mobilità sostenibile: poterlo fare raccontando agli studenti l’impegno concreto di una delle più importanti case automobilistiche del mondo è straordinario”.

Durante la diretta streaming si parlerà di Vehicle To Grid (V2G), il progetto promosso da FCA e Terna all’interno dello stabilimento di Mirafiori, grazie al quale i veicoli full electric di FCA potranno interagire in modo bidirezionale con la rete elettrica, permettendo – oltre alla ricarica dei mezzi – l’utilizzo delle loro batterie per fornire servizi di stabilizzazione della rete. Alle tecnologie di ricarica delle batterie sarà dedicata una parte importante della discussione. Quello della ricarica è uno dei temi più importanti per il futuro della mobilità elettrica, affrontato durante tutti gli eventi che FCA ha organizzato in ambito universitario: dai Visionary Days dello scorso novembre alle collaborazioni con il Politecnico di Torino e l’Università degli Studi di Pavia.

Iniziative che dimostrano l’attenzione di FCA nei confronti del mondo accademico e degli studenti in particolare. Un riguardo dovuto e necessario, perché saranno soprattutto le nuove generazioni a tracciare la strada lungo la quale viaggerà la mobilità del futuro.