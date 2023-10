EICMA 2023, L’eBIKE è protagonista

Salite, salti, gradini e passaggi tecnici su gomme e tubi.

Ma anche un semplice percorso pianeggiante adatto a tutti. L’universo e-Bike sarà ancora protagonista all’80^ Edizione di EICMA, l’Esposizione internazionale delle due ruote, in programma da giovedì 9 a domenica 12 novembre a Fiera Milano Rho. L’evento espositivo più importante al mondo per il settore delle due ruote ha annunciato stamane la presenza di un’area esterna di oltre 1500 metri quadrati al coperto, all’interno della quale si svilupperà una pista prove di circa 250 metri. Il grande pubblico di EICMA avrà quindi la possibilità di testare i vantaggi e il feedback di pedalata offerti dalle eBike e di fare un’esperienza diretta di questa soluzione di mobilità, svago e sport già molto apprezzata dal mercato.

Oltre alle novità che riguardano questo segmento del settore ciclo presenti sul perimetro espositivo di EICMA, viene così offerta ai visitatori un’occasione privilegiata per scoprirne in prima persona le potenzialità e le prerogative di quello che negli ultimi anni si è appunto affermato come un vero e proprio fenomeno di mercato. Le conferme vengono infatti dai numeri: solo nel 2022, in Europa e nel Regno Unito, le eBike hanno superato i 5,5 milioni di unità vendute (+8,6% sul 2021). Anche in Italia il gradimento della pedalata assistita è andato crescendo nel corso delle ultime stagioni: il 2022 ha registrato quasi 340.000 pezzi venduti (+14% rispetto all’anno precedente), ma ad impressionare è la tendenza di crescita dal 2019 al 2022, +72%.

L’Area eBike sorgerà all’esterno del padiglione 18 come una naturale estensione dell’aera Y.U.M (Your Urban Mobility), una delle novità espositive dell’Edizione 2023, all’interno della quale l’industria delle due ruote a pedale e a motore porta in scena la propria risposta alla nuova domanda di mobilità che viene dalle città: qui il pubblico potrà vedere gli stand di imprese, istituzioni, talk e incontri divulgativi e, soprattutto, le startup del settore, a cui EICMA offre una vetrina internazionale grazie al sostegno dell’ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

L’accesso all’area di test, che EICMA rende disponibile alle aziende espositrici, sarà riservato ai soli maggiorenni. La pista sarà percorribile senza dover obbligatoriamente affrontare gli ostacoli, caratteristica che, come anticipato, la rende adatta a tutti e aperta all’utilizzo di qualsiasi tipologia di bicicletta elettrica. Tra i marchi che metteranno a disposizione dei visitatori le loro eBike spiccano Scott, Bergamont, Thok, CBT Italia, Ducati, World Dimension, Yamaha, MotorParts e Cicli Lombardo.