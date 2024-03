EICMA Riding Fest: prove moto e Intrattenimento per festeggiare i 110 Anni

L'Esposizione Internazionale delle due ruote, meglio conosciuta come EICMA, celebra il suo 110° anniversario con un evento rivoluzionario, l'EICMA RIDING FEST,

che si svolgerà nel fine settimana del 27 e 28 aprile al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Questa iniziativa, che si allontana dai tradizionali padiglioni fieristici per abbracciare l'entusiasmo del circuito di Santa Monica, si propone di offrire agli appassionati l'opportunità unica di testare sul campo le moto più affascinanti esibite durante la famosa fiera di novembre.

Con il motto "Ne avete viste tante, ora è tempo di provarle", l'EICMA RIDING FEST invita i fan delle due ruote a vivere un'esperienza diretta con le ultime novità del settore motociclistico. L'evento è pensato per soddisfare una vasta gamma di appassionati, offrendo demo ride su strada, in pista e off-road, nonché esperienze specifiche per i più giovani, con attività dedicate ai bambini dai cinque ai dodici anni e ai teenager interessati a testare i modelli 125.

Oltre alla possibilità di provare le moto, il festival promette un ricco programma di intrattenimento ispirato a MotoLive, segmento di grande successo dell'evento di novembre. Gare, spettacoli, esibizioni di freestyle motocross e trial acrobatico sono solo alcuni degli highlights previsti, confermando l'impegno di EICMA a offrire non solo una vetrina per l'industria, ma anche un momento di aggregazione e festa per la comunità motociclistica.

Paolo Magri, amministratore delegato di EICMA, sottolinea l'importanza di questo evento come tributo all'industria e ai fan delle due ruote, in occasione di un anniversario significativo per la manifestazione. "Si chiude così una sorta di cerchio motociclistico esclusivo: le vedo in autunno, le provo in primavera", afferma Magri, evidenziando la volontà di creare un legame ancora più stretto tra gli appassionati e le novità del settore.

Anche il visual della campagna di comunicazione, curato da Lorenzo Marini, si distingue per originalità e impatto. Il disegno della pista di Misano, trasformato in intaglio di uno pneumatico, simboleggia la dinamicità e la velocità, elementi chiave dell'evento e del mondo delle due ruote in generale. Marini, enfatizzando il ritorno all'illustrazione, mira a distinguere l'immagine dell'EICMA RIDING FEST in un panorama mediatico saturato di fotografia.

L'accesso all'evento sarà gratuito, ad eccezione delle esperienze sulla pista internazionale, il cui costo d'ingresso sosterrà progetti di beneficenza. Nei prossimi giorni verranno annunciati i marchi partecipanti e i dettagli per l'ingresso e la partecipazione alle diverse attività, promettendo un evento memorabile per tutti gli appassionati di moto.