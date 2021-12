FCA Bank annuncia delle nuove nomine in Leasys SpA

Rolando D’Arco, dal 1° dicembre, è stato nominato CEO di Leasys SpA.

D’Arco vanta una profonda conoscenza del settore del credito al consumo, del noleggio e della mobilità nel settore automotive, grazie all’esperienza maturata nel Gruppo FCA Bank con incarichi di crescente responsabilità in Italia, all’estero e in Leasys.

Negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di Country Manager e Amministratore Delegato in Francia per FCA Capital France, dal 2015 al 2020, e dal luglio 2020 ha ricoperto il ruolo di Head of European Markets and Business Development di FCA Bank, ruolo che continuerà a ricoprire ad interim

Riporterà direttamente a Giacomo Carelli, CEO del Gruppo FCA Bank e Chairman di Leasys.

Sempre dal 1° dicembre sono state annunciate due nuove nomine all’interno di due mercati.

Jean-Mathieu Stevens ricoprirà l’incarico di Country Manager per Leasys in Francia.

James Birch ricoprirà l’incarico di Country Manager per Leasys in UK.

Entrambi riporteranno a Pietro Nardi, Head of European Markets & Sales per Leasys Spa.