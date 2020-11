FCA Bank Italia lancia il remote financing

Le promo speciali di FCA Bank prosegue e si amplia in vista dell’attesa Cyber Monday Week, con cui culminerà la settimana di offerte. In questa occasione, tradizionalmente votata all’informatica e all’elettronica, FCA Bank promuove delle offerte all’insegna delle soluzioni digitali, attive dal 28 novembre al 4 dicembre, dedicate al remote financing e alle formule di mobilità di Leasys.

Il remote financing è l’innovativa modalità con cui la Banca offre la possibilità di accedere ad un prestito personale completamente digitale, fino ad un massimo di 26.000 €, restando comodamente a casa e gestendo il tutto da remoto. Da novembre i prestiti personali FCA Bank, inizialmente riservati solo ai dipendenti e ai già clienti FCA Bank, possono essere richiesti anche dai clienti Leasys e dai possessori di una vettura del Gruppo FCA, direttamente online tramite il sito fcabank.it o nell’area riservata My FCA Bank.

Data la sua natura rivoluzionaria, il remote financing di FCA Bank ha riscosso subito un grande successo, con migliaia di richieste pervenute a meno di due mesi dal lancio. Nella settimana del Cyber Monday, la Banca ha così deciso di lanciare una speciale promo sui prestiti personali: tutti i clienti che richiederanno un prestito personale, nel periodo dal 27 novembre al 4 dicembre, potranno beneficiare, dopo le consuete verifiche creditizie, dell’azzeramento delle spese di istruttoria, del valore di 150 €.

In aggiunta alla nuova iniziativa sui prestiti personali di FCA Bank, proseguiranno fino al 4 dicembre anche le offerte sulla mobilità proposte durante la settimana del Black Friday e fino al 30 novembre quelle sul CarCloud. Leasys rilancia infatti gli sconti sull’iscrizione a CarCloud, il primo abbonamento all’auto in Italia. Saranno scontati del 30% rispetto ai prezzi di listino i voucher acquistabili su Amazon per le molteplici formule di abbonamento a CarCloud: dalla nuova formula Electric con la Nuova 500 a Giulia&Stelvio, da City Plus a Metropolis, passando per Jeep Adventure, Jeep Hybrid Plug-In, City Hybrid e Pro.

Rinnovata per la Cyber Monday Week anche la promo dedicata a Leasys Miles, la formula di noleggio a lungo termine pay per use pensata per chi percorre meno di 15mila chilometri all’anno: attiva sui modelli Fiat Panda, Jeep Renegade, Jeep Compass e Alfa Romeo Stelvio, l’offerta permette di usufruire gratuitamente di 1.000 km addizionali, per un totale di 2.000 km. È stata prolungata anche l’offerta su Leasys Take Away, con il 20% di sconto sull’offerta base di Fiat 500, 500L Lounge e 500X e Fiat Tipo.