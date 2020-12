FCA Bank lancia la nuova app Leasys Umove

FCA Bank e operatore di mobilità integrata, leader del noleggio a lungo termine in Italia, annuncia il lancio di LEASYS UMOVE, la nuova app che rende disponibili, anche su smartphone e tablet, tutti i suoi prodotti e le innovative soluzioni di mobilità.

Disponibile su iOS e Android, LEASYS UMOVE è pensata per offrire la risposta ideale alle esigenze dei consumatori, sempre più orientati verso servizi di mobilità flessibili e di semplice fruizione: grazie alle sue innovative soluzioni digitalizzate, la totalità dei servizi del mondo Leasys è a portata di mobile con le migliori offerte e promozioni disponibili, ed un gestione ancora più intuitiva dei servizi attivi per i già clienti.

La sezione Quick Link offre infatti 12 collegamenti rapidi che permettono all’utente di accedere a tutte le piattaforme e applicazioni di Leasys, garantendo con pochi clic un accesso facilitato a un intero ecosistema di servizi di mobilità: dalle soluzioni legate al noleggio a breve, medio e lungo termine, alle formule di car sharing e all’abbonamento all’auto di CarCloud, passando per le soluzioni finanziarie di FCA Bank e l’usato online garantito di Clickar.

Con LEASYS UMOVE anche la gestione della mobilità sostenibile ed elettrica si fa “senza pensieri”: nella sezione Stores and Electrification, l’utente potrà geolocalizzare i Leasys Mobility Stores presenti sul territorio e individuare quelli dotati delle colonnine di ricarica. Il cliente potrà così sapere subito dove ricaricare gratuitamente il proprio veicolo elettrico o ibrido, attraverso la e-Mobility Card fornita da Leasys e il cavo di ricarica sempre in dotazione delle vetture noleggiate.

Attraverso l’app LEASYS UMOVE il cliente potrà usufruire di tutti i servizi per gestire il proprio veicolo per tutta la durata contrattuale:

Richiedere il soccorso stradale in caso di fermo

verificare se ha ricevuto la notifica di una multa

“trovare l’auto” in caso di smarrimento

in caso di furto, attivare il servizio Leasys I-care per il rilevamento della vettura

visionare il riepilogo dei tragitti nella sezione “I miei viaggi”

impostare un autovelox virtuale in caso di utilizzo del veicolo da parte di altri membri della famiglia (es. neopatentati)

accedere direttamente ai contatti principali dell’azienda (numero verde ed e-mail)

trovare nella sezione “intorno a me” i Leasys Mobility store, i centri di assistenza Leasys e molto altro ancora.

La nuova app sarà inizialmente attiva in Italia, per poi raggiungere successivamente tutti i Paesi europei in cui Leasys opera.