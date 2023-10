Federico Goyret nuovo SVP Marketing e Comunicazione di Citroën

Federico Goyret dal partire dal 1° settembre 2023. Riporta a Thierry Koskas, CEO del marchio Citroën e Chief Sales & Marketing Officer di Stellantis.

Federico Goyret ha oltre 19 anni di esperienza internazionale nel settore automobilistico. È entrato in Ford Motor Company nel 2004 e ha ricoperto diversi ruoli nelle vendite, nel marketing e nella pianificazione strategica. È entrato in Renault nel 2012 in Argentina come Group Brand Manager e nel 2015 è diventato Chief Marketing Officer del marchio. È stato nominato Chief Marketing Officer di Renault in Brasile nel 2017. Dal 2021 è Chief Marketing & Communications Officer per Jive Investments, società internazionale di gestione patrimoniale con sede in Brasile.

Federico Goyret si è laureato in Ingegneria presso l'Università di Buenos Aires e ha conseguito la specializzazione in International Business presso HEC Montreal, INSEAD e Berlin School of Creative Leadership.

Nel suo nuovo ruolo di SVP Marketing e Comunicazione di Citroën, Federico Goyret sarà responsabile del consolidamento dell'immagine globale del marchio Citroën, guidando l'eccellenza creativa, orchestrando il lancio dei prodotti e garantendo che tutti gli sforzi di marketing e comunicazione siano allineati con il piano strategico, e, in sintesi, aumentando il valore del marchio. “La nomina di Federico Goyret è entusiasmante, potrà portare una nuova prospettiva al marketing e alla comunicazione di Citroën. La sua carriera internazionale e la sua esperienza nelle vendite e nel marketing contribuiranno a far avanzare l’immagine del marchio Citroën. Sono davvero felice di accogliere Federico nella famiglia Citroën” ha affermato Thierry Koskas, CEO del marchio Citroën e Chief Sales & Marketing Officer di Stellantis.