Fernando Alonso debutta a Monaco con la sua Aston Martin Valkyrie personalizzata

Fernando Alonso, leggenda della Formula 1® e pilota del team Aston Martin Aramco, ha fatto il suo ingresso nelle strade di Monaco con una vettura decisamente speciale: la sua nuova Aston Martin Valkyrie,

una hypercar dalle prestazioni estreme, progettata e personalizzata in collaborazione con il servizio di lusso Q by Aston Martin. L'auto è stata presentata presso l’iconico Monte Carlo Bay Hotel, e ha immediatamente catturato l’attenzione di appassionati e passanti grazie alle sue specifiche uniche.

Ispirata alla vettura da corsa AMR24 del team Aston Martin Aramco Formula One®, la Valkyrie di Alonso è caratterizzata da una livrea in Satin Aston Martin Racing Green con accenti AMR Satin Lime. Questi dettagli non solo esaltano l'estetica aggressiva dell'auto, ma mettono in evidenza anche le sue raffinate caratteristiche aerodinamiche. Elementi distintivi come il condotto Venturi sono impreziositi da grafiche Speed Red e Blue, mentre l’uso di fibra di carbonio a vista sul tetto e nel vano motore ne accentua l’esclusività. A completare il design esterno, il logo Aston Martin in titanio spicca sul muso, mentre sul retro una grafica “CAUTION HOT” dona un tocco audace.

Gli interni della Valkyrie non sono da meno, con dettagli ricercati come le strisce di Alcantara nero abbinate a cuciture AMR Lime e il logo personale di Alonso ricamato sui poggiatesta. Un tocco particolarmente intimo è rappresentato dal pedale dell’acceleratore in alluminio rosso anodizzato, inciso con il numero “14”, omaggio al numero che il pilota ha scelto sin dalla sua vittoria nel karting.

“La Valkyrie è l'incarnazione delle auto di Formula 1® su strada”, ha dichiarato Alonso. “L'auto racchiude tutta l'esperienza di Aston Martin in pista, e non vedo l’ora di godermi ogni istante al volante”.

Spinta da un potente motore ibrido V12 da 6,5 litri, capace di erogare 1.155 CV, la Valkyrie accelera da 0 a 100 km/h in meno di 2,5 secondi, promettendo un’esperienza di guida estrema e adrenalinica. Ogni singola vettura è costruita a mano presso la sede Aston Martin a Gaydon, nel Regno Unito, richiedendo oltre 2000 ore di lavoro da parte di tecnici specializzati. Prima della consegna, ogni esemplare viene sottoposto a test rigorosi sul circuito di Silverstone, tempio del motorsport britannico.

Il programma Q by Aston Martin permette ai clienti di personalizzare ogni dettaglio, rendendo ogni Valkyrie unica. Colori, grafiche e dettagli interni possono essere creati su misura, offrendo l'opportunità di guidare un’auto che riflette perfettamente la personalità e lo stile del proprietario.