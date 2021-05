Fiat 500 protagonista del nuovo ADI Design Museum

Apre al pubblico il nuovo ADI Design Museum, uno spazio museale dedicato al “Compasso d’Oro”, il più antico e autorevole premio mondiale di design, istituito nel 1954 e assegnato dal 1958 dall'Associazione per il Disegno Industriale (ADI). Ubicato in Piazza Compasso d’Oro 1, il museo si inserisce nel contesto di un'area ex industriale ad altissimo impatto architettonico e urbanistico ed è al centro di una zona strategica di Milano. Al suo interno è in mostra una selezione di oggetti provenienti dalla prestigiosa Collezione “Compasso d'Oro” - oltre 2.300 prodotti e progetti, tra cui 350 premiati con l’ambito titolo e numerosi insigniti della Menzione d’Onore – che sarà affiancata da mostre temporanee e iniziative di approfondimento, creando un coinvolgente impianto narrativo in continuo divenire.

Tra queste opere d’arte della creatività italiana non poteva certo mancare l’iconica Fiat 500, un vero fenomeno di costume e ambasciatrice del made in Italy nel mondo, tanto che nel 2017 un esemplare della prima generazione della Fiat 500 – quella che negli anni Cinquanta ha dato mobilità e libertà agli italiani - è entrato a far parte della collezione permanente del Museum of Modern Art (MoMA) di New York, tempio dell’arte e del design mondiale. Con la seconda generazione, quella del 2007, Fiat 500 è diventata un’icona di moda e stile che dall’Italia ha conquistato il mondo. E nel 2020 la terza generazione di Nuova 500 è pronta, ancora una volta, a rivoluzionare la mobilità urbana nel segno della sostenibilità, con tutta la sua carica di innovazione e tecnologia.

Nel nuovo ADI Design Museum sono esposti due esemplari della Fiat 500 – uno del 1957 e l’altro del 2007 – in rappresentanza delle prime due generazioni del mitico “Cinquino”, entrambe premiate con il "Compasso d'Oro", per la precisione nel 1959 e nel 2011. In particolare, la vettura del 2007 appartiene alla collezione del dipartimento Heritage, dedicato alla tutela e alla promozione del patrimonio storico dei marchi Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth. Si tratta di una versione Lounge del 2007, caratterizzata da una livrea bianco metallizzato tri-strato. È quindi uno dei primi esemplari prodotti dopo la presentazione del 4 luglio 2007 avvenuta a Torino, a 50 anni esatti dal lancio della prima Fiat 500, che divenne ben presto il manifesto della "nuova Fiat", vale a dire della concretizzazione di un approccio originale e di un nuovo modo di concepire l'automobile.

«La 500 è un'icona di stile italiano mai passata di moda e che, nel corso dei decenni, ha conquistato innumerevoli fan in tutto il mondo, grazie ai suoi tratti inconfondibili e alla sua spiccata personalità - spiega Roberto Giolito, designer di fama mondiale e “papà” della Fiat 500 del 2007, oltre che responsabile del dipartimento Heritage dal 2015 -. Sin dal 1957, Fiat 500 ha saputo regalare un tocco di colore e un sorriso alla quotidianità dei suoi clienti in ogni angolo del mondo, diventando ambasciatrice del Bel Paese e affermandosi come simbolo di design "made in Italy"».

In mostra, insieme alle due generazioni dell’iconica utilitaria Fiat, anche un’altra vettura storica di pregio: si tratta della Fiat Abarth 1000 Bialbero, che nel 1960 ricevette il Compasso d’Oro per essere stata apprezzata dalla giuria del premio come “una rinnovata eminente affermazione del design italiano nel campo dell’automobile”.

