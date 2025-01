FIAT, Abarth e FIAT Professional: protagonisti al Salone di Bruxelles 2025

FIAT, Abarth e FIAT Professional aprono il 2025 in grande stile, partecipando alla 101esima edizione del Salone dell'Auto di Bruxelles, la più importante manifestazione automobilistica del Belgio.

L'evento, che si terrà dall'11 al 19 gennaio, vede protagoniste le novità del gruppo Stellantis, con una forte attenzione alla mobilità elettrica e ibrida.

Grande Panda: la regina dello stand

Fiore all'occhiello dello stand FIAT è la nuova Grande Panda, già presentata lo scorso luglio in occasione del 125° anniversario del brand a Torino. La compatta best-seller si evolve in chiave moderna con la nuova versione elettrica, già disponibile in diversi mercati europei, e con la Grande Panda Hybrid che debutterà proprio in Belgio.

Il modello ibrido è equipaggiato con un motore turbo da 1,2 litri a 3 cilindri, abbinato a un sistema elettrico a 48 volt e a un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. Sarà disponibile in tre allestimenti: Pop, Icon e La Prima. Un'auto che unisce praticità, sostenibilità e stile, pronta a conquistare il pubblico europeo.

Eleganza Made in Italy: la 500e firmata Giorgio Armani

FIAT presenta a Bruxelles la 500e Giorgio Armani, simbolo dell'eccellenza del design italiano. Dopo la collaborazione del 2020, FIAT e Giorgio Armani tornano a lavorare insieme per creare un'auto unica, che rappresenta la fusione perfetta tra moda e mobilità sostenibile. Questa versione esclusiva, destinata a un pubblico sofisticato, è il manifesto del Made in Italy su quattro ruote.

Abarth: adrenalina e innovazione

Lo stand di Abarth è dominato dalla presenza dell'Abarth 600e Scorpionissima, la vettura più potente mai realizzata dal marchio dello Scorpione. Con i suoi 280 CV e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 6 secondi, la Scorpionissima rappresenta il futuro della sportività elettrica. Il modello esposto, nell'esclusiva colorazione Hypnotic Purple, è frutto di un ambizioso progetto che ha coinvolto gli esperti di Abarth e Stellantis Motorsport.

Accanto alla Scorpionissima, troviamo l'Abarth 500e, in un vivace Verde Acido. Questa city car elettrica conserva l'essenza sportiva di Abarth, offrendo un'esperienza di guida entusiasmante, sia in città che su strada, grazie all'innovativo Sound Generator che riproduce il classico rombo Abarth.

Fiat Topolino: mobilità urbana sostenibile

La Fiat Topolino è la risposta di FIAT alla crescente domanda di mobilità urbana sostenibile. Questo quadriciclo elettrico, lungo appena 2,53 metri, è pensato per muoversi agilmente nei centri urbani, riducendo emissioni e rumore. Una soluzione accessibile e simpatica, che strizza l'occhio ai giovani e alle nuove generazioni.

Fiat Professional Ducato: il re dei veicoli commerciali

Nell'area Stellantis Pro One, dedicata ai veicoli commerciali, spicca il Fiat Professional Ducato. Il modello esposto, un furgone L2H2 con motore Diesel da 140 CV, conferma la leadership del Ducato nel settore dei veicoli commerciali leggeri. Con una capacità di carico fino a 17 m³ e un carico utile fino a 2 tonnellate, il Ducato si distingue per la sua efficienza e versatilità.

Da oltre 40 anni, il Ducato è il punto di riferimento per il settore dei camper, premiato per 16 volte consecutive dalla rivista Promobil come miglior base camper dell'anno. Una garanzia di qualità e affidabilità, che continua a evolversi per soddisfare le esigenze dei professionisti.

FIAT punta sulla sostenibilità

La presenza di FIAT al Salone di Bruxelles 2025 conferma l'impegno del brand verso una mobilità sempre più sostenibile e innovativa. Con una gamma che spazia dalle city car ai veicoli commerciali, FIAT si propone come leader della transizione ecologica, offrendo soluzioni per ogni esigenza di mobilità.

Dal fascino retrò della 500e Giorgio Armani alla potenza elettrica dell'Abarth 600e Scorpionissima, fino alla praticità del Ducato, FIAT, Abarth e Fiat Professional dimostrano che il futuro della mobilità è già qui, e parla italiano.