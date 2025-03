Fiat Grande Panda vince il premio miglior veicolo urbano ai motor awards 2025

Fiat Grande Panda ha conquistato un’importante vittoria nel panorama automobilistico internazionale,

aggiudicandosi il titolo di Miglior Veicolo Urbano dell’Anno in occasione della 13ª edizione dei Motor Awards, organizzata dal Gruppo Vocento a Madrid. Un riconoscimento significativo che conferma l'apprezzamento per le qualità del modello, votato dalla prestigiosa rivista femminile spagnola Mujer Hoy, particolarmente attenta al punto di vista femminile nella valutazione di design, praticità, prestazioni e innovazione.

Il premio rappresenta un traguardo di grande valore per il marchio italiano, soprattutto perché assegnato a una vettura capace di abbinare con successo innovazione tecnologica, mobilità sostenibile e uno stile fortemente radicato nella tradizione Fiat. La Grande Panda ripropone infatti lo spirito dell’originale Panda del 1980, mantenendo intatte la praticità e l’intuitività che da sempre caratterizzano il modello più amato dagli italiani, ora rinnovato con dimensioni leggermente aumentate (3,99 metri di lunghezza per 1,76 metri di larghezza e 1,57 metri di altezza) e uno stile più contemporaneo.

Secondo Mujer Hoy, la Fiat Grande Panda rappresenta perfettamente la visione della mobilità urbana del futuro, essendo una vettura accessibile, ecologica e innovativa, in grado di incontrare le esigenze di un pubblico sempre più consapevole e diversificato. “Il design compatto e accattivante della Grande Panda, unito alle sue motorizzazioni ibride ed elettriche, rappresenta una perfetta risposta alle nuove necessità urbane, con soluzioni originali e idee pratiche pensate per migliorare l’esperienza quotidiana”, sottolinea la rivista.

Tra le caratteristiche che hanno fatto la differenza agli occhi della giuria spagnola spiccano l’utilizzo di materiali sostenibili come le plastiche blu derivanti dal riciclo di cartoni per bevande, impiegate negli interni, e tessuti ecologici realizzati con fibre di bambù per rivestire la plancia. Un approccio attento all’ambiente che sottolinea il forte impegno del brand Fiat nel campo della mobilità sostenibile.

Inoltre, la vettura è stata lodata per alcune soluzioni tecniche particolarmente innovative, come il pratico cavo di ricarica a spirale integrato, una caratteristica esclusiva della versione elettrica della Grande Panda. Questo sistema, posizionato strategicamente sotto il cofano anteriore, consente di mantenere sempre libero il bagagliaio posteriore, semplificando notevolmente le operazioni quotidiane di ricarica. Supporta fino a 7 kW in corrente alternata, con ulteriori opzioni disponibili sul retro del veicolo per la ricarica veloce a 11 kW e fino a 100 kW in corrente continua, garantendo un utilizzo pratico e flessibile.

In occasione della premiazione, Alessio Scutari, managing director di FIAT e Abarth Italia, ha dichiarato: «Questo premio conferma l’eccellenza del nostro approccio progettuale e il forte legame che Fiat Grande Panda continua ad avere con la vita quotidiana delle persone. La vittoria come Miglior Veicolo Urbano dell’Anno ai Motor Awards 2025 testimonia il successo della nostra filosofia che punta a creare auto accessibili, innovative e rispettose dell'ambiente. La Grande Panda è l’interpretazione moderna della praticità e del design italiano, pensata per rispondere alle esigenze delle famiglie contemporanee e alle sfide della mobilità sostenibile».

Con questo riconoscimento, la Fiat Grande Panda ribadisce la propria posizione di leader tra le city car elettrificate, una categoria sempre più cruciale per affrontare il futuro della mobilità urbana. La combinazione tra fascino italiano, soluzioni ecologiche intelligenti e la versatilità tipica del marchio ha dimostrato di essere vincente, facendo di Grande Panda un punto di riferimento concreto per chi cerca un mezzo efficiente, sostenibile e dal design sempre riconoscibile.