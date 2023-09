Fiat Nuova 500e incoronata “Best electric small car”

Fiat Nuova 500e ha vinto ancora una volta il premio What Car? come migliore citycar elettrica agli Electric Car Awards 2023, diventando la vincitrice della categoria per il terzo anno consecutivo.

I giudici di “What car?” continuano a rimanere colpiti dallo stile distintivo e retrò della 500e elettrica – sia all’interno che all’esterno – e dalla perfetta integrazione della tecnologia più recente. Inoltre, hanno riconosciuto la dinamica di guida divertente della Nuova 500e pur conservando “il raggio di sterzata corto e adatto alla città e la sensazione di agilità dell’originale”.

Olivier Francois, CEO di FIAT e Global CMO di Stellantis: “Non possiamo abituarci ai premi che la Nuova 500e sta raccogliendo e siamo sempre orgogliosi di riceverne di nuovi, ogni volta. La 500e è la Fiat più premiata di sempre, giunta al suo quarantunoesimo riconoscimento. Il fatto che una rivista prestigiosa come What Car? riconosca la 500e come la migliore citycar elettrica, per la terza volta consecutiva, dimostra l'apprezzamento per la nostra icona, il suo design senza tempo, il valore del marchio e la leadership tecnologica nel segmento, in una sola parola, la grandezza del progetto. Ultimo ma non meno importante, questo premio è per noi ancor più motivo di orgoglio perché arriva dal Regno Unito, un paese con una grande cultura automobilistica e una significativa passione per le auto”.

Steve Huntingford, redattore di What Car? ha dichiarato: “Il design esterno della Fiat 500e elettrica riesce ad offrire un fascino retrò pur essendo assolutamente moderno. E allo stesso modo, gli interni rimangono affascinanti, ma presentano tutti gli equipaggiamenti che i Clienti ora si aspettano. La 500e ha anche quel raggio di sterzata corto e quella sensazione di agilità che rendono la guida in città una gioia. Inoltre, la batteria della nostra versione preferita è abbastanza grande da non limitarti a viaggi brevi.”

La Fiat 500e ha ricevuto numerosi premi sin dal suo lancio, tra cui "Best Electric City Car" da Diesel&EcoCar Magazine, "Best Small Electric Car" ai Parkers New Car Awards, "Best Small Electric Car" ai Carbuyer Best Car Awards, "Best City Car" agli Auto Express Awards e "Best Small Car" agli Autocar Awards.